《大白鯊》女星心臟病猝逝　飾演首位遇害者　戲內殘殺畫面極心寒

荷里活女星蘇珊貝克莉妮（Susan Backlinie，暫譯）因演出史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的經典電影《大白鯊》（Jaws）打開知名度，在片中飾演第一位遭大白鯊虐殺的受害者，該場景也成為全片最驚悚的一幕，經紀人證實她於美國時間5月11日去世，死因為心臟病發。



據《紐約時報》報道，經紀人悲痛證實蘇珊貝克莉妮於美國時間5月11日在加州自宅中去世，原因是突發心臟病，享年77歲。1975年電影《大白鯊》由史提芬史匹堡執導，蘇珊貝克莉妮深夜外出，沿着海灘奔跑並跳入水中游泳，成為第一個遭到鯊魚攻擊的受害者，這一幕嚇壞了無數觀眾，也因為畫面太殘酷，成為全片最恐怖的場面。

史提芬史匹堡事後透露，為了拍出被拖下水的逼真反應，「蘇珊被繫在一條固定在下方海床的繩索上，開拍前故意沒事先告知她何時會被浸入水中，只為了引出她更真實的驚嚇反應。」此外，為了拍攝被大白鯊強大的力量來回拖行的效果，「實際上是10個男人拉着一條繩子向左扯，另外10個男人拉着另一條繩子向右拉到岸上，這就是造成她那樣移動的原因。」

蘇珊貝克莉妮在1979年的戰爭電影《1941》中再次與史提芬史匹堡合作，其中她模仿了在《大白鯊》中的角色進行深夜游泳，隨着《大白鯊》的緊張音樂播放，她遇到了日本潛艇的上升潛望鏡，而不是鯊魚。在《大白鯊》之後，她出演了1977年的恐怖片《凶獸出籠》（Day of the Animals），並在1981年吉姆漢森的《布公仔大追緝》（The Great Muppet Caper）中扮演水上芭蕾表演者。

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