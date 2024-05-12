美國連鎖品牌餐廳　高咖啡因提神檸檬水殺兩女　有人心臟永久受損

近日，美國著名連鎖品牌潘娜拉麵包店（Panera Bread）正在逐步下架一款「提神檸檬水」，這款高咖啡因飲料被指控造成至少2人死亡。



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據ABC News報道，2022年9月10日，21歲的美國女大生卡茨（Sarah Katz）在外出用餐時突發心臟驟停，昏倒後被送往附近醫院，最終不幸去世。莎拉在5歲時被診斷出患有心臟病，因此醫生建議她避免引用高咖啡因的能量飲料。

悲痛欲絕的莎拉父母發現，女兒生前曾喝過潘娜拉的飲料「提神檸檬水（charged lemonade）。」經查驗，這款飲料的咖啡因含量竟比3罐知名能量飲料紅牛（Red Bull）還高，他們因此提告店家，指控其沒有清楚標示出飲料的成分。

此外，2023年10月，46歲的美國女子丹尼絲・布朗（Dennis Brown）也在心臟驟停前飲用過這款飲料，她的家人在同年12月提起了第2起訴訟。今年1月，28歲的羅德島州女性勞倫・斯凱里特 （Lauren Skerritt）提起了第3起訴訟，聲稱這種飲料導致她「永久性心臟損傷」。

在莎拉父母提起訴訟後，潘娜拉在其所有餐廳和網站上發布了更詳細的資訊，警告顧客適量飲用這款飲料，並表示不建議兒童、對咖啡因敏感的人、孕婦或哺乳期婦女飲用。

此前，潘娜拉曾對2名死者的家人表示同情，但在其聲明中稱，她們的不幸去世「並非由該公司的產品造成的」，堅持其菜單上菜餚的安全性，且對第3起訴訟未予置評。

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