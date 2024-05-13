新加坡總理李顯龍遞呈辭　兩日後正式交棒黃循財　新內閣名單出爐

李顯龍5月13日到總統府向總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）遞上他和整個政府的辭呈，他們將在15日卸任。候任總理黃循財已接受總統邀請組織政府，他會委任貿工部長顏金勇為副總理，另一名副總理繼續由王瑞傑擔任。



尚達曼接受了李顯龍和其政府的辭呈，辭呈在15日生效。新總理將率領新內閣，在同一天宣誓就職。

尚達曼在給李顯龍的信中說：「根據我的判斷，我同意你的建議，黃循財先生是獲大多數國會議員推舉的國會議員。我打算在2024年5月15日委任他為總理，並邀請他組織下一任政府。」

根據新內閣名單，黃循財接任總理後會繼續掌管財政部；顏金勇升任副總理後也會繼續管理貿工部，並替代黃循財擔任新加坡金融管理局主席；其他內閣部長的職務不變。

新加坡總理李顯龍5月15日將卸任，正式交棒予黃循財。圖為李顯龍2022年4月16日在新加坡總統府舉行的新聞發布會上與時任財政部長黃循財握手。（SPH Media/The Straits Times/Lim Yaohui via REUTERS）

有兩名政務部長升任高級政務部長，一名高級政務次長升政務部長，另有兩名後座議員成為政務官。

針對新內閣保留了各部門現部長的職務，黃循財13日在總統府舉行的記者會上說，本屆政府任期即將結束，維持政府延續性和穩定是關鍵考量。所有部長目前已經有許多事情要處理，一些部門也剛推出新計劃。

「所以為了避免任何干擾，我決定保留他們現有的職務，直到政府屆滿為止。這意味着我也會在成為總理後繼續兼任財政部長。」

李顯龍早前已接受黃循財邀請，卸任後留在內閣擔任國務資政，他也會繼續管理研究、創新與創業理事會（Research, Innovation and Enterprise Council）。

李顯龍日前接受媒體訪問時說，卸任後會協助新總理順利接棒，讓黃循財能夠以自己的方式與他的團隊治理國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

