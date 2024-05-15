美國TikTok用戶集體入稟　促法院阻「不賣就禁」法案實施

針對美國總統拜登（Joe Biden）上月簽署針對TikTok的「不賣就禁」法案，除TikTok及其中國母公司字節跳動入稟指控違憲，美國一群TikTok用戶5月14日表示，已向美國聯邦法院提起訴訟，尋求阻止該法律執行。



代表入稟用戶的律師事務所Davis Wright Tremaine LLP向路透社提供了入稟狀副本，稱訴訟已向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出。

入稟文件稱，儘管提訟者來自不同地方，也各有不同的職業、政治立場及信仰，但一致認為TikTok為他們提供了一種獨特、不可替代，而且已形成社群的表達方式。用戶認為，新法規矢言關閉已成為美國人生活一部份的溝通媒介，威脅言論自由。

路透社報道，提出訴訟的TikTok用戶，包括德州一名透過TikTok出售牧場商品的退役美軍、田納西州一名於TikTok賣餅乾的女性、北達科他州一名製作體育評論短片的大學教練，以及北卡羅來納州一名關注性侵受害人權利的應屆大學畢業生。

目前，美國約有1.7億TikTok用戶。根據拜登4月24日簽署的法規，字節跳動須於明年1月19日前出售 TikTok的持有權，否則該平台將被禁制。

TikTok 用戶2020年也曾提出類似的訴訟，以阻止時任總統特朗普（Donald Trump）以行政命令禁止TikTok運作。去年在蒙大拿州提出同類禁令後，亦遭到TikTok用家入稟挑戰。在這兩宗訴訟中，法院均裁定用戶勝利。