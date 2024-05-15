李顯龍點名的接班人　黃循財今接棒迎4任務：2025年大選第一關

新加坡迎來近20年的首次領導人交棒，總理李顯龍5月15日卸任，交由副總理黃循財上場。黃循財接下來的任務並不少，除了領導執政黨出戰2025年的大選，國內要處理高物價、人口老化問題，國外要在中美之間取得平衡。



黃循財2022年10月25日在新加坡能源論壇上講話（Reuters）

任務一：2025年大選

新加坡人民行動黨（People's Action Party）自1965年以來執政至今，並會在2025年迎來下屆大選，雖然外界預期人民行動黨能延續執政，但如何維持高支持率也是挑戰。

在上次2020年大選中，人民行動黨得票率為61%，較前一次2015年大選的70%下滑，黃循財這次帶領政黨出戰2025年大選，支持率能否「收復失地」便成為焦點，尤其是當地官場2023年爆出罕見貪污案，原交通部長易華仁（S. Iswaran） 被捕，是新加坡近40年首有政府部門涉貪污受查，令政府聲譽受挫。

任務二：外交平衡

新加坡總理李顯龍多次重申新加坡不會在中美兩國之間選邊站隊，黃循財也延續其外交路線。

《聯合早報》5月15日刊出黃循財的訪問，他便表示新加坡不能陷入地緣政治漩渦，須堅持以國家利益出發，「這意味着我們時不時會說或做令一些國家不太開心的事…… 這不是攸關在兩個國家之間取得平衡，不是一天採取有悖某個國家的立場，隔天又向其他國家說不同的話或做不同的事，以求取所謂的平衡。這不是我們的做法。」

2023年5月16日，中國國務院總理李強在北京人民大會堂，會見到訪的黃循財。（新華社）

任務三：應對高物價

新加坡過去數十年取得耀眼的經濟成績，根據國際貨幣基金組織（IMF）估計數據，人均生產總值（GDP per capita）由2004年的27,610美元，增長至2024年的88,450美元，遠高於香港（2024年為53,610美元），但伴隨而來也有高物價問題。

根據2023年的經濟學人智庫（EIU）報告，新加坡繼續成為全球最高生活成本城市（香港排行第五），是過去11年來第9次登頂。

共同社5月14日報道，雖然新加坡8成人居住在政府興建的組屋，但不少年輕夫婦也發現置業困難，當地生活成本高的問題，也更影響靠儲蓄過活的長者。

2022年7月16日，黃循財出席在印尼峇里島Nusa Dua舉行的G20財政部長會議。（Reuters）

任務四：人口老化

與其他已發展國家一樣，新加坡同樣面對人口老化問題，當地近年推出多項措施鼓勵國民生育，並引入大量移民，但又要擔憂過多移民引來本地人不滿。黃循財便表示新加坡作為一個開放的經濟體，歡迎各國專業人士前來工作，但也需要謹慎管理，控制人口流動，不讓本地公民成為少數。