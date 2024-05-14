「富三代」新加坡：黃循財的繼承人考驗

5月15日起，黃循財正式走馬上任， 由李顯龍手上接過新加坡總理一職。新加坡被視為當今世上最成功的國家之一，稱得上是長治久安，多數國民希望「以不變應萬變」，希望新總理延續過去數十年的穩定繁榮。「創業難守業更難」，有新加坡學者提醒，新總理的工作就有如「富三代」困難。



新加坡學者、李光耀公共政策學院的前副院長（學術事務）陳思賢（Kenneth Paul Tan）接受香港01訪問指出，新加坡在國際關係和對外政策預料不會有太大的轉變。然而，國家一直以來的成功有機會構成挑戰。他表示，新加坡被認為是這個時代最成功的國家之一，許多人覺得可以從新加坡的經驗中學習，甚至視之為「新加坡模式」。

陳思賢說：「我經常認為如此成功可能是一種詛咒（curse），因為你會變得非常依戀這種成功模式，變得不太願意甚至沒有勇氣嘗試新事物。」

新加坡向來被認為是這個時代最成功的國家之一，許多人覺得可以從新加坡的經驗中學習，甚至視之為「新加坡模式」。(羅保熙攝)

他認為，也許新加坡今天正面臨這種情況。 該國在過去的政策和策略中變得根深蒂固，「這些政策和策略在過去的確非常有效，但考慮到我們所處的某些情況，以及我們可以預見在不久的將來情況的變化，我想許多人都會同意如果要有改變，就不能再是『小修小補』，一些更加徹底的改變可能是必要的。」尤其是，該國近期開始有聲音質疑國家是否有足夠的制衡機制，來確保高水準的廉潔、反腐敗得以維持和管理。

問題是，現在的新加坡政府可能沒有這樣做的心態。他解釋：「這出於多種原因，部分是因為我們過去取得非常顯著的成就，誰會有勇氣走出來說我們需要嘗試一些新事物？」他還指，新加坡領導人拿取的薪金冠絕全球，故犯錯的風險成本也更高。向領導人提供豐厚的報酬，因此可能阻礙該國在新時代做出所需的根本性變革。

陳思賢教授坦言，成功可能是一種詛咒，因會容易變得非常依戀這種成功模式。(羅保熙攝)

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陳思賢亦提及新加坡人面臨生活成本上脹的壓力，

不少新加坡人今天的生活看起來越來越艱難，工作時間很長，睡眠時間短，壓力很大甚至筋疲力盡，工資卻不一定很高，但生活成本很高，然後社會似乎越來越擁擠，隨着越來越多的外國人來到，這可能會為人民的不滿創造條件。

部份新加坡人今天的生活十分艱難，工時長，睡眠時間短且壓力山大，惟工資卻不一定很高，但生活成本很高。(羅保熙攝)

「沒有換屆，只是行政部門的更迭」

新加坡紅點同心黨（Red Dot United）主席符明俊博士 （David Foo）則直言：「我不會形容為政府換屆，而更像是同一個政府內行政部門的更迭。因此，當局的執政理念沒有改變，其管治哲學仍非常相似，可說是同一群人。」他認為，這對政府來說將是一個挑戰，因過去的某些假設將會發生巨大的變化，執政黨將可能面對實施迫不得已的計畫所帶來的挑戰。

此外，他又指從吳作棟到李顯龍的過渡期間，包括嚴崇濤（Ngiam Tong Dow）等一些資深公務員已在抱怨指，新加坡官僚機構最大的危險是在「自動駕駛」（flying on autopilot），而事實上他至今同樣認為事實如此。

符明俊博士指出，新加坡官僚機構最大的危險是在「自動駕駛」。(受訪者提供)

大選將是第一關

事實上，新加坡第四代接班的過程，經已先後受到新冠疫情、原定人選王瑞杰請辭影響，較李顯龍原訂時間推遲了約兩年才完成。而新總理面臨的國際政治局勢不僅相當動盪，並充滿不確定性，對新加坡拒絕選邊站的外交策略加諸不少壓力。有分析認為，當前局勢的挑戰之大，或許只有建國初期的1960年代可比擬。當時新加坡面臨着美蘇冷戰及核武危機，當地勞動技能水準也比今天低落許多。

此外，向來以清廉著稱的新加坡，近年亦陷入有史以來最大規模的政治危機之一。去年8月，外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、內政部長尚穆根（K Shanmugam）的黑白洋房風波落幕不久，又爆出交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪污調查，時任國會議長陳川仁又因婚外情自請辭職，連串事件或有機會動搖選民對執政黨的信心。如何維持人民行動黨多年來堅守的高標準品格和操守，成為黃循財的當務之急。

黃循財(左二)的「蜜月期」無可避免將不會太長。他上任後最急迫的議程便是下屆大選。(Reuters)

事實上，黃循財的「蜜月期」無可避免將不會太長。他上任後最急迫的議程便是下屆大選，有新加坡政治分析師認為，大選最早或在9月進行，最遲也是在明年。他能否在短時間內凝聚國內民意，在李顯龍多年來的政治影響力之後走出一條新路，是外界關注所在。

值得留意的是，不論是黃循財本人以至新一代的新加坡選民，大多是在國家獨立之後出生的，對人民行動黨（PAP）帶領國家從風雨飄搖的第三世界，邁向高度發展的第一世界的非凡經歷沒有太多共鳴。而黃循財僅憑疫情一仗，能否鞏固該黨在國民心中的地位亦是問號。

陳思賢重申，李顯龍當初延遲交棒，多少反映出某種程度的不確定性，符合了普遍新加坡人對當前一代領導人並不是百份百肯定的觀點。他指，許多人認為第一代創富賺錢、第二代擴大或至少維持着財富，然後第三代許多時就無法保留得了，覺得後代是不太可靠的結構。他說：「因此，我不會羨慕下一任總理，他將面對是一項非常困難的工作，讓選民相信他能延續國家成功的故事，一個新加坡取得非凡成功並適應當今時代的故事。」