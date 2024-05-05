日圓貶值日本性工作者流行「出國賣春」　辛酸危險幾乎回不了家

隨着日圓走貶，許多日本女性近日開始前往外國賣淫。有日本女子透露，去外國只要短短10天就能爽賺500萬日圓（約25.5萬港幣），還可能被中東國家的王子或富豪相中為情婦，日進斗金。但也有女子分享她到台灣與馬來西亞接客的慘痛經歷，抱怨「簡直像地獄」。



《Daily新潮》報道，一名在東京都港區擔任伴遊小姐的26歲女子詩音（化名）透露，她從去（2023）年開始，每次休假就會到國外賣淫。她聲稱在當地提供約1至2小時的服務，就能賺進約500美元（約3,900港幣），比在日本從事「爸爸活」（靠與男性約會或用餐來換取金錢）還賺。

實際在日本的社群媒體上，確實能看到相關聘請廣告，單日報酬可達10萬5千日圓（約5,400港幣），最少必須工作10天。詩音指出，她3月在澳洲待了2週，5月還在考慮要去加拿大或新加坡。她在外國每天大約接4至5位客人，就算沒有客人上門，也有最低保障薪資。每次出國幾乎都能賺到300至500萬日圓（約15萬至25萬港幣）。

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22歲的大學生美織（化名）則透露，她去年去了2次杜拜。雖然當地對外貌的要求嚴格，但客人都是皇室成員或富豪，若成為他們的情婦，簽約後每年保證能賺進上千萬日圓。美織在杜拜待了3週，就賺進400萬日圓（約20萬港幣），打算等畢業後當作創業基金。

另一方面，20歲女子美櫻（化名）則透露，她2月前往馬來西亞賣淫時宛如待在地獄。不僅被強迫每天接10名以上的客人，還被關在房內不得外出，「真的就像奴隸」。美櫻是從去年秋天開始到海外賣淫，當時搭訕她的中間人揚言「比在日本賺得還多」，介紹她到台灣。她抵達台灣後卻被要求每天接10位客人，三餐只能靠外送，形同被軟禁。她數度打算逃出去，但護照被扣在掮客手中，無能為力。

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不僅如此，美櫻返回日本後，收到的薪資也與掮客當時保證的不同，讓她相當無奈。但為了賺錢，她換了中間人後，陸續又前往台灣、泰國與馬來西亞賣淫。報道指出，就算在其他國家遭到壓榨，這些日本女子仍選擇繼續出國賣淫，大部分的原因都是為了「貢獻」給她們喜愛的「男公關」。

一名歌舞伎町的中間人透露，這些往外國賣淫的女子，大部份都有在風化產業工作的經驗，或在男公關店有大筆賒帳等。雖然日本政府已着手採取相關對策，防範這樣的狀況發生，但他認為不會起任何效用，因為受日圓走貶影響，日本出國賣淫的時代已正式到來。

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