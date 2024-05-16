美國房地產大亨Frank McCourt組建財團　競購TikTok美國業務

美國總統拜登（Joe Biden）4月已簽署針對TikTok的「不賣就禁」法案，TikTok預定須於明年1月前與中國母公司字節跳動分拆。美國房地產大亨、職棒球隊「洛杉磯道奇」（Los Angeles Dodgers）的前班主麥考特（Frank McCourt）於5月15日宣布，將透過名為Project Liberty的組織，組建財團競購TikTok。



Project Liberty 的公告指出，麥考特正與投行Guggenheim Securities、律師事務所Kirkland & Ellis 、學者等協調，以組建財團進行競購。麥考特建議，一旦成功收購後重組TikTok，將其納入更高透明度的數碼開源協定。他認為，這是一個絕佳機會以催生替代方案，取代當前佔據互聯網的技術模式。

2020年9月15日，TikTok 位於美國加州的總部。（Reuters）

Project Liberty 指出，「互聯網之父」柏納斯李爵士（Sir Tim Berners-Lee）、麻省理工學院（MIT）人工智能（AI）專家克拉克（David Clark）等，也支持今次競購。

Project Liberty由麥考特投資5億美元成立，以推動更加開放和負責任的網路為目標，設有學術及開發技術的機構。該組織2021年提出「去中心化社交網路協定」（Decentralized Social Networking Protocol），倡建不依靠特定程式或平台的共享社交圖譜。