嘉魯達印尼航空波音客機引擎起火緊急降落　現場片拍下驚慄一刻

一架載有468名乘客和機組人員的嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）客機原定從印尼起飛、飛往沙特阿拉伯，但因起飛不久後引擎起火，在下午5時15分返抵起飛的機場並作緊急降落。所有乘客無恙。



涉事客機是一部波音747客機，現已停飛並接受檢查。

嘉魯達印尼航空5月15日發表聲明說，這班飛往沙特第二大回教聖城麥地那（Madinah）的1105號航班由波音747-400執飛，當地時間下午5時15分（香港時間星期三傍晚5時15分）返回印尼望加錫國際機場（Sultan Hasanuddin International Airport）。機上有450名乘客和18名機組人員。

嘉魯達印尼航空總裁伊爾凡（Irfan Setiaputra）聲明中表示：「機長發現其中一個引擎冒火，當下判斷必須進一步檢查以確定引擎是否出現故障，所以在飛機起飛後立即做出這項決定。」

伊爾凡說，乘客包括前往麥地那的朝聖者。他們都被轉移到提供住宿地點，然後在15日晚些時候登上飛往沙特的替代航班。

印尼政府持有嘉魯達印尼航空60%的股權。