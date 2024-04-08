波音737又出事　引擎罩「起飛途中解體」如紙片飛脫　影片瘋傳

《紐約郵報》、《鏡報》和路透社報道，飛機製造巨頭波音公司又出事。



美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體事故，機艙人員發現後立即通報，所幸原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。

點圖放大看看乘客拍下的當時情形：

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當地時間7日上午7點79分，西南航空一架由丹佛飛往休斯敦（Houston）的波音737-800型客機3695班次，機上載有135名乘客與6名機組人員。

不料飛行途中發生引擎上方可拆除的金屬罩自行飛脫，影片可見整片金屬罩被狂風掀起來，像紙片一樣鬆脫擺動，內部渦輪幾乎暴露在外。

機組人員發現後第一時間通報，原機掉頭返回丹佛國際機場，並在25分鐘後的8點14分順利降落。

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聯邦航空管理局（FAA）表示，該飛機的引擎整流罩飛脫，然後砸到襟翼。

FAA目前正在調查整宗事故，根據紀錄，該班機首於2015年6月啟用。

西南航空發言人事後致歉，由於「技術問題」導致班機延誤將近3個小時，不過航空公司拒絕說明上一次維修引擎的時間。

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一名乘客接受美國廣播公司ABC7訪問表示：「當時坐在引擎正前方的窗戶位置，我們都感受到像引爆炸彈般劇烈晃動，我看向窗外，我們按了呼叫鈕，因為從飛行員的角度感覺看不到。」

波音公司今年初才發生737-9 Max型客機高空飛行途中門板飛脫，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的飛安疑慮，FAA也下令暫時停飛同款飛機進行大體檢。

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