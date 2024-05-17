回應「奧運休戰」倡議　普京未同意：西方違反奧林匹克主義原則

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京5月17日前往哈爾濱，繼續此次對中國的國事訪問，並參觀了哈爾濱工業大學。



針對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）此前提出的「奧運休戰」倡議，普京在新聞發布會上回應道，西方國家要求俄羅斯執行奧林匹克主義原則，而他們自己卻違反這些原則。

普京表示，「他們自己違反原則，包括在這種情況下——對俄羅斯，不允許我們的運動員在奧運會上高舉、身披自己的旗幟、國旗和高唱國歌。在對我們的關係上，他們違反原則，卻希望我們遵守他們迫使我們接受的規定。親愛的朋友，這樣做不會有好結果。在這個問題上，我們無法達成一致。」

針對「奧運休戰」倡議，普京回應道，西方國家要求俄羅斯執行奧林匹克主義原則，而他們自己卻違反這些原則。圖為他5月17日參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮並發表講話。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

此外，普京在發布會上提到俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）的行動時表示，俄現今沒有奪取哈爾科夫的計劃。

普京還就俄烏問題表示，俄羅斯永遠不會拒絕關於烏克蘭問題的談判，但俄羅斯並未受邀參加在瑞士舉行的烏克蘭和平會議。普京說道，「不應該這樣」。

參觀期間，普京表示，他16日在歡迎宴會上吃了兩塊北京烤鴨，「沒忍住吃第二塊，太好吃了」。普京補充道，「世界名菜其實並不多。中國菜就是其中之一。」

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