美國女無家可歸　偷偷蝸居超市招牌內另類閣樓　電腦咖啡機俱備

美國密西根州發生一宗匪夷所思的事件。一名女子被發現蝸居在超市屋頂的招牌裏長達一年，女子不但在裏頭佈置了簡單的傢俱，甚至還有咖啡機。



4月23日，一名承包商到密歇根州米德蘭的Family Fare超市施工時，突然發現有一條延長線拉到屋頂上，他覺得奇怪上去查看，這才意外揭發這件事。

據警方表示，一名34歲身份不明的女子聲稱自己無家可歸，偷偷住在超市屋頂的招牌裏已經有一年的時間，裏面不但有桌子，還有一台咖啡機、電腦和一台打印機以及衣服等簡單的生活物品。而女子平時有其他工作，只有睡覺時會回到招牌裏。

米德蘭警局的警官布倫南透露，這個5米寬、8米高的標誌可以從商店的屋頂進入，並且有一扇門。但屋頂上沒有梯子，他們也不知道女子是如何上到屋頂的。

美國一名女子偷偷居住在超級市場招牌（圖左方）內的另類閣樓（Google街景截圖）

據悉該女子沒有面臨任何指控，並同意離開。

Family Fare的母公司在一份聲明中表示，他們的員工以最大的「同情心和專業精神」處理此次的事件，並補充說「確保有充足的安全、經濟住宅是一個全國性的議題，我們的社區也急需解決這類問題。」

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