美國33歲壯男扮女裝逃跑　變身「金髮辣妹」仍被抓　逮捕照爆紅

美國佛州拉克波特市（Lakeport）發生船隻盜竊案，警方認為33歲男子科洛特卡（Joshua Kolotka）涉嫌重大。



沒想到調查時發現一名穿着連身洋裝的金髮女子與科洛特卡長相十分神似，確認是本人穿女裝假扮，立即將他逮捕。

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沼澤郡（Glades County）警方3月24日調查拉克波特市發生的一宗竊盜案時，獲得線報疑犯是一名33歲白人男子，然而他們前往相關地點調查時，意外看到一名穿着洋裝的金髮女子長相與嫌犯非常相似。

從警方發布的照片中可看到，這名行跡詭異的「女性」身上穿着淺藍色洋裝，外面罩著一件白色針織衫，臉上戴著太陽眼鏡，一頭金髮。

警方當場確認可疑女子就是正在追捕的嫌犯科洛特卡，立即將他逮捕。

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科洛特卡的女裝照在網路曝光後引發討論，許多網民開玩笑表示，「他把自己打扮得很漂亮」，「真正犯罪的應該是他的造型師」。

警方後來依2項竊盜罪對科洛特卡進行起訴，竊盜內容包含船隻和John Deere Gator多功能車，現場還發現更多物件，懷疑都是從同一地點獲得的竊盜物。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】