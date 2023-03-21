西班牙仙氣公主高中畢業　登基前先當兵3年　海陸空軍受訓

現年17歲西班牙長公主萊昂諾爾（Princess Leonor）目前為王位第一順位接班人，一旦現任國王菲利普六世（King Felipe VI）退位，就會成為西班牙女王，同時也將晉升「三軍統帥」。隨着萊昂諾爾即將從高中畢業，國防部也宣布她即將展開為期3年的軍事訓練，為接任國家元首做準備。



美媒稱西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）15日在記者會上證實，內閣會議當天已批准了一項王室法令，為萊昂諾爾公主軍事訓練和職業生涯提供規劃。羅伯斯表示，西班牙政府近年來一直希望能鼓勵女性參軍，如今萊昂諾爾即將接受王儲軍事訓練一事，也意味着國家未來會擁有一位女性三軍統帥。

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據悉，萊昂諾爾將於今年結束在英國大西洋書院（UWC Atlantic College）的學業，預計8月或9月就會開始為期3年的軍事訓練，其間會在西班牙陸、海、空三軍的學院各受訓一年，與父親登基前的過程相同。

完成3年訓練後，萊昂諾爾便會獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和航天司令部的中尉軍銜，也可以繼續升學完成大學學業。

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不過，西班牙的君主制在過去幾年來，因為前國王卡洛斯（Juan Carlos）的財務問題面臨巨大壓力。

雖然卡洛斯在2014年宣布讓位給兒子菲利普六世，並且「自我放逐」，長期居住在阿聯酋，但一連串醜聞仍重創王室形象。

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