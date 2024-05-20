伊朗總統萊希墜機恐已身亡：強硬派、接班人、促沙伊復交

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日所乘直升機墮落在東亞塞拜疆省瓦爾扎甘地區，伊朗傳媒報道，救援人員已發現直升機殘骸，無人生還。

萊希主張打擊貪污和改善經濟，但這位強硬派總統掌政有爭議，包括他治下的伊朗更趨保守，在2022年9月引爆持續1年多、蔓延全國乃至海外的「頭巾示威」。近期讓國際社會為之震撼的舉動之一，是以色列被指4月1日空襲伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗伊斯蘭革命衛隊4月14日進行報復式襲擊。



沙特阿拉伯和伊朗2023年3月10日在北京宣布恢復外交關係，兩方同意恢復外交關係，並互相重開大使館，這雖是中國國家主席習近平親自斡旋促成，萊希政府首肯踏出這一步，亦為萊希的政治遺緒留下一筆。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

萊希1960年出生於伊朗第二大城市兼伊斯蘭什葉派聖城馬什哈德（Mashhad），他在5歲時，擔任教士的父親離世，萊希子承父業，到聖城庫姆（Qom）學習什葉派教義。

現年63歲的他，2021年於總統選舉中勝出。他受到美國制裁，部份原因是他被指參與1988年血腥的兩伊戰爭結束時大規模處決數千名政治犯一事。

伊朗在1979年爆發伊斯蘭革命後，萊希加入司法機構，並在時任總統、現在的最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的栽培下，於多個城市擔任檢察官。他25歲時獲委任為首都德黑蘭（Tehran）的副檢察官。

他被視為現年85歲的哈梅內伊的門徒，也被視為未來有可能的的接班人，成為伊朗第三任最高領袖。萊希獲得哈梅內伊的強力提拔，是在超低投票率的選舉中獲勝成為總統，而後推行的政策也得到哈梅內伊的強烈支持。

伊朗總統萊希2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

被指涉迫害政治犯

萊希是伊朗強硬派人物，他在德黑蘭工作期間，就被指是1988年「死亡委員會」秘密法庭的其中一名法官，重新審訊數以千計正在服刑的政治犯，當中大部分是來自左翼反對派組織「伊朗人民聖戰組織」（People's Mojahedin Organization of Iran，PMOI）的成員。

伊朗政府沒否認有囚犯從該法庭的審訊後被處決，但沒有透露細節。有人權組織指，大約5000名當地人被處決後，遺體埋於亂葬崗。萊希多次否認參與其中，但同時指哈梅內伊頒下伊斯蘭教令，因此認為裁決合理。國際特赦組織及人權監察批評，萊希當選伊朗總統是對人權的打擊，呼籲繼續調查他在秘密法庭的角色。

萊希治下的伊朗與沙特阿拉伯關係正常化，被指是改變中東格局的大事。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，左二）2023年11月11日抵達沙特阿拉伯利雅得，出席阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

仕途如坐空火箭

萊希的政治生涯繼續平步青雲，接連出任德黑蘭檢察官、國家監察局首長、司法部第一副首長及總檢察長等。他在2016年獲哈梅內伊委任為當地最主要及富裕的宗教組織、控制當地建築、金融、電訊、能源等經濟領域的拉扎維聖陵基金會（Astan-e Quds-e Razavi）。

他在2017年首度出戰總統選舉，大打反貪牌，但最終不敵成功連任的魯哈尼（Hassan Rouhani）。2021年，萊希再次競選總統時，伊朗的審查制度把他所有可能的主要對手取消資格。總共有2890萬人投票，是伊朗成立伊斯蘭共和國以來最低的投票率，他在其中獲得約62%選票。數百萬選民選擇不去投票，也有大量選民投廢票抗議。

萊希的私生活非常神秘，唯一所知的是其妻子賈米拉（Jamileh）於德黑蘭沙希德・貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）任教，並育有兩個孩子，而他的外父則是馬什哈德的強硬派宗教領袖。