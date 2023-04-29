中國促成沙特伊朗復交　外交部高官談細節透露習近平角色

沙特阿拉伯和伊朗3月初在北京宣布恢復外交關係，人民日報4月29日報道，中國外交部亞非司司長王鏑講述當中細節，包括指中國國家主席習近平去年訪沙特、今年接待訪華伊朗總統時「親自做兩國領導人工作」，支持沙特伊朗發展睦鄰友好關係。



據王鏑表示，去年12月習近平國事訪問沙特，今年2月習近平接待伊朗總統萊希訪華，期間他親自做兩國領導人工作，支持沙特伊朗發展睦鄰友好關係。

王鏑又指中方發揮了公正平衡的調解人作用。

人民日報報道全文：

在中方支持下，沙特阿拉伯和伊朗於3月6日至10日在北京舉行對話。10日，沙伊兩國達成協議，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，開展各領域合作。4月6日，中國國務委員兼外長秦剛在北京見證沙特外交大臣費薩爾和伊朗外長阿卜杜拉希揚簽署聯合聲明，沙伊兩國宣布即日起恢復外交關係。

中國成功斡旋沙特阿拉伯、伊朗復交得到國際社會的高度評價。外交部亞非司司長王鏑近日接受本報記者專訪，介紹了中國積極斡旋並促成沙伊復交的背景與過程，以及未來中國將在中東地區發揮何種作用。

以下是外交部亞非司司長王鏑接受記者的專訪全文。

問：沙特和伊朗兩國恢復外交關係，國際社會高度評價中國在沙伊復交中起到的重要作用。中國此次斡旋的背景是什麼？能否介紹一下斡旋過程中的細節？

答：中東是世界上熱點問題最集中的地區。這些熱點問題由來已久，各種矛盾盤根錯節，要找到妥善解決辦法十分不易。與此同時，一些域外大國挑動中東各種矛盾，故意製造陣營對抗，謀取私利，導致中東長期動盪不寧，給中東人民帶來巨大苦難。

在這樣的背景下，求和平、謀發展、自己掌握前途命運成為中東地區人心所向。包括沙特伊朗在內的中東國家有意願通過對話協商化解矛盾分歧，期待負責任的大國積極勸和促談，促進中東長治久安。

去年12月，習近平主席對沙特進行國事訪問。今年2月，習近平主席接待伊朗總統萊希訪華。期間，習近平主席親自做兩國領導人工作，支持沙特伊朗發展睦鄰友好關係。在斡旋沙伊對話、推動沙伊復交進程的具體過程中，中方發揮了不偏不倚、公正平衡的調解人作用。

大家可能都注意到，在沙伊對話閉幕式上，中沙伊三方代表團的座位擺成一個等邊三角形，這種安排體現了中國一貫倡導的國與國之間彼此平等相互尊重的立場。

又比如，在3月10日沙伊北京對話閉幕式合影環節，王毅同志分別握着沙伊雙方代表團團長的手，象徵着在中方支持下沙伊關係實現「破冰」。4月6日沙伊外長北京會晤時秦剛國務委員兼外長同沙伊兩國外長三人的手緊緊地握在一起，象徵着沙伊關係實現「融冰」。

王毅2023年3月10日主持沙特和伊朗北京對話閉幕式（中國外交部）

卡塔爾半島電視台借用伊斯蘭教先知穆罕默德的名言「求知，哪怕遠在中國」，讚歎「求和平，哪怕遠在中國」。

這些都充分表明，中國的斡旋努力得到沙伊雙方充分認可，受到地區國家和地區人民普遍歡迎。中國將繼續幫助沙伊持續邁出改善關係的堅實步伐，共創美好未來，共促中東地區安全與發展。

問：中國能夠斡旋成功的獨特優勢是什麼？為什麼中國提出的倡議能夠得到兩國的積極響應？

答：長期以來，中國中東外交在中國共產黨領導下，在習近平外交思想指引下，積累了顯著的政治優勢、道義優勢。一是堅持公平正義。中國始終強調遵守聯合國憲章宗旨，尊重中東國家主權獨立，尊重中東人民自主選擇，推動熱點問題政治解決。二是鼓勵團結自強。中國積極發展同中東各國關係，積極勸和促談，支持他們自主探索各方都能接受的解決方案。三是追求合作共贏。中國和中東國家合作共建「一帶一路」成果豐碩，各領域務實合作提質升級，實現了更高質量、更加深入的利益融合。四是倡導包容互鑑。中國同中東國家加強文明對話，交流治國理政經驗，共同反對文明衝突論、反對伊斯蘭恐懼症、反對將恐怖主義同特定民族宗教掛鉤，有力促進了民心相通。

這些努力使中國同中東各國建立了友好關係，為中國贏得了廣泛信任。包括沙特伊朗在內的中東國家信任中國是公平公道的斡旋者，願意聽取中國的建議主張。

問：美國前國務卿基辛格在接受《華盛頓郵報》採訪時將沙伊復交的意義類比尼克松（港譯尼克遜）訪華。基辛格說：「近年來，中國宣布它需要參與創建世界秩序。」「它現在已經朝着這個方向邁出了重要一步。」此次成功斡旋沙伊復交，是否意味着中國外交在國際事務中將發揮更大更主動的積極作用？

答：沙伊握手言和的一小步，是人類跨越衝突、實現和解的一大步。對中國而言，成功斡旋沙伊復交是中國在中東方向落實全球安全倡議的重大外交實踐，彰顯了中國為人類謀進步、為世界謀大同的大國擔當，為變亂交織的世界提供了重大利好。

當今世界正經歷百年未有之大變局，人類社會正處在新的十字路口。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中國將始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。中國將堅持對話協商，推動建設一個持久和平的世界；堅持共建共享，推動建設一個普遍安全的世界；堅持合作共贏，推動建設一個共同繁榮的世界；堅持交流互鑑，推動建設一個開放包容的世界；堅持綠色低碳，推動建設一個清潔美麗的世界。中國將繼續根據各國的願望，為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用，不斷以中國的新發展為包括中東國家在內的世界各國帶來新機遇。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

問：沙特伊朗兩國關係在歷史上波折不斷，不僅有政治上的糾葛，還有延續千百年之久的宗教和歷史因素。您認為兩國在中國斡旋下復交之後，雙邊關係還會面臨什麼樣的挑戰？未來中方將為促進沙伊兩國關係和中東地區和平穩定發揮怎樣的作用？

答：沙特和伊朗是一水相隔的近鄰，在中東海灣地區有重要影響。近年來，沙伊關係遭遇一些波折，但回顧兩國綿延千年的交往史，友好交往是主流。特別是沙伊兩國一道發起伊斯蘭合作組織（OIC）、石油輸出國組織（OPEC）等重要機制，有力帶動了發展中國家在相關領域的團結和合作。

此次沙伊兩國和解復交，翻開了兩國關係新的一頁，樹立了通過對話協商化解矛盾分歧的典範，帶動了中東地區和解對話的潮流，得到地區人民普遍支持，獲得國際社會高度評價。我們高興地看到，沙伊宣布復交後，兩國代表團已實現互訪，籌備重開使領館等事宜，兩國元首相互發出訪問邀請，進一步鞏固了雙方改善關係的勢頭。

不積跬步，無以至千里。阿拉伯諺語說「耐心行事的人，實現自己的願望」，波斯語也有「唯有功夫與堅韌，桑葉方能變綢緞」的民諺。相信在兩國的共同努力下，沙伊關係會在睦鄰友好的道路上繼續邁出堅定步伐，中國願意繼續就此發揮建設性作用。同時，中國也會繼續在地區其他熱點問題上主持公道，貢獻中國智慧、提出中國建議、發揮中國作用，始終做中東安全穩定的促進者、發展繁榮的合作者、團結自強的推動者。

問：現階段中國參與協調中東地區事務的主要目標是什麼？主要採取什麼樣的運作方式？

答：中東戰略樞紐位置突出，能源資源富集，熱點問題眾多，在全球政治、經濟、能源、安全格局中佔據重要地位。中東地區的安全與穩定，不僅關乎地區人民的福祉，也關乎世界的和平與發展。

中國是中東國家的好朋友、好夥伴。雙方政治互信基礎堅實，合作共建「一帶一路」成果豐碩，文明互鑑豐富多彩。目前，中國已同該地區12個國家建立全面戰略夥伴關係或戰略夥伴關係。去年12月，首屆中阿峰會成功舉行，中阿雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，將全面合作、共同發展、面向未來的中阿戰略夥伴關係提升到新水平。

長期以來，中國始終致力於推動地區熱點問題政治解決，促進中東的穩定和發展。近年來，中方提出中東安全穩定五點倡議、政治解決敘利亞問題四點主張、落實巴以“兩國方案”三點思路，倡議搭建海灣地區多邊對話平台，推動構建共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構，這些努力得到了中東國家的歡迎和肯定。

未來，中國將一如既往尊重中東國家的主人翁地位，支持中東國家堅持戰略自主，加強團結協作，反對外部干涉，做支持中東和解、和平、和諧的力量。中國也將同中東國家共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，攜手促進中東的安全穩定、發展繁榮、包容和諧。