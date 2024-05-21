伊朗總統罹難｜總參謀長下令調查　俄羅斯稱願意援助

伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，對總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機事故展開調查，俄羅斯稱願意為調查提供援助。



綜合法新社、路透社和新華社報道，伊朗半官方媒體「學生通訊社」（ISNA）報道，巴蓋里星期一（5月20日）下令「一個高級委員會對19日發生的總統直升機墜毀原因展開調查」。

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另一方面，俄羅斯安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）說，俄羅斯準備協助伊朗調查墜機事故。同日早些時候，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）就萊希遇難，向伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示哀悼，稱萊希是「俄羅斯真正的朋友」。

一架載有萊希等高級官員的直升機，在伊朗西北部東阿塞拜疆省墜毀，包括萊希和外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在內，多名高級官員和機組人員在事故中遇難。

伊朗憲法監護委員會宣布，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）已代行總統職務，直至50天內舉行新總統選舉。

同時，從伊朗的權力結構來看，總統並非國家最高領導人，在其之上還有最高領袖。

分析人士指出，伊朗關於總統去世後的權力承繼有著明確制度安排，加之哈梅內伊對國內政局有較強掌控能力，因此萊希遇難後伊朗的國家運行不會出現明顯波動。

分析還指出，此次事件不會對伊朗內政外交造成大的影響，也不會引發明顯的政策變化。

總部設在比利時布魯塞爾的國際危機研究組織伊朗項目主任阿里·瓦埃茲指出，哈梅內伊及伊朗伊斯蘭革命衛隊在對外戰略決策上依然保持絕對話語權，因此伊朗的外交政策不會出現明顯變化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

