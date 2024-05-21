新加坡航空客機1死多傷　約5分鐘急降6千英呎　死者身分曝光

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，5月21日緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，目前證實1名73歲的英國籍乘客喪生，另外有30人受傷。根據飛行數據，客機曾在約5分鐘內急降約6000英呎。



路透社報道，根據FlightRadar24飛行數據，這架波音777-300ER客機在飛行約11個小時後，在穿越安達曼海並接近泰國時，在約5分鐘內就從約37,000英呎的高度急劇下降至 31,000英呎，即下降約6000英呎。

乘客：多人拋向天花板

機上乘客、28歲的阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透社表示：「突然飛機開始傾斜並開始搖晃，所以我開始為即將發生的事情做好準備，突然間，飛機急劇下降，所有坐在座位上、沒有繫安全帶的人都立即被拋向天花板。」

他又指「有些人的頭撞到頭頂的行李艙，把行李艙撞凹，他們撞到燈和放氧氣罩的位置，直接撞破了。」

根據新加坡航空在Facebook發布的聲明，涉事客機為SQ321，5月20日從倫敦希斯路機場飛往新加坡，途中經歷強烈亂流（severe turbulence），客機之後轉往曼谷急降，並在當地時間21日下午3時45分降落。英媒指，客機經歷極端熱帶雷暴。

聲明證實機上有人死亡，並有人受傷。

聲明稱客機為波音777-300ER型號，載有211名乘客，包括56名澳洲籍、2名加拿大籍、1名德國籍、3名印度籍、2名印尼籍、1名冰島籍、4名愛爾蘭籍、1名以色列籍、16名馬來西亞籍、2名緬甸籍、23名新西蘭籍、5名菲律賓籍、41名新加坡籍、1名韓國籍、2名西班牙籍、47名英國籍及4名美國籍，另外有18名機組人員。

社交平台上照片可見，機艙內雜物散滿地上，多輛救護車在停機坪上等候。

英國《鏡報》、《每日郵報》其後披露死者身分為基欽（Geoffrey Ralph Kitchen），估計飛機遇到強烈亂流時，他可能在機艙內被拋到另一邊。而根據救援人員提供的照片顯示，他們進入機艙後，基欽當場證實不治。

新航意外：英國傳媒披露死者為73歲的英國籍男子基欽（Geoffrey Ralph Kitchen），泰國官員指他懷疑心臟病發身亡。而他妻子則估計在醫院接受治療。（網上圖片）

新加坡交通部長徐芳達21日發文，向逝世乘客的家屬表達深切哀悼。

新加坡航空被廣泛認為是世界最佳航空公司之一，也是許多行業的標桿，近年來沒有發生任何重大事件。

新航最後一次造成人員傷亡的事故是2000年10月31日，從新加坡經台北飛往洛杉磯的006航班，因為象神颱風的強風豪雨造成的能見度不佳、機組人員因專注於側風而忽略跑道標誌、與塔台方面的溝通不良以及中正機場的指示設施不清晰等原因，誤闖正在施工而暫時關閉的跑道，並於此跑道起飛。飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，之後全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸。事故造成機上 179人中的83人死亡。