新加坡航空客機2死多傷　約5分鐘急降6千英呎　多人拋向天花板

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，5月21日緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，據央視新聞報道，事件升至2死，多人受傷，報道之前稱為1死30傷。根據飛行數據，客機曾在約5分鐘內急降約6000英呎。



路透社報道，根據FlightRadar24飛行數據，這架波音777-300ER客機在飛行約11個小時後，在穿越安達曼海並接近泰國時，在約5分鐘內就從約37,000英呎的高度急劇下降至 31,000英呎，即下降約6000英呎。

乘客：多人拋向天花板

機上乘客、28歲的阿茲米爾（Dzafran Azmir）向路透社表示：「突然飛機開始傾斜並開始搖晃，所以我開始為即將發生的事情做好準備，突然間，飛機急劇下降，所有坐在座位上、沒有繫安全帶的人都立即被拋向天花板。」

他又指「有些人的頭撞到頭頂的行李艙，把行李艙撞凹，他們撞到燈和放氧氣罩的位置，直接撞破了。」

根據新加坡航空在Facebook發布的聲明，涉事客機為SQ321，5月20日從倫敦希斯路機場飛往新加坡，途中經歷強烈亂流（severe turbulence），客機之後轉往曼谷急降，並在當地時間21日下午3時45分降落。英媒指，客機經歷極端熱帶雷暴。

聲明證實機上有人死亡，並有人受傷。

聲明稱客機為波音777-300ER型號，載有211名乘客，18名機組人員。

社交平台上照片可見，機艙內雜物散滿地上，多輛救護車在停機坪上等候。

新加坡交通部長徐芳達21日發文，向逝世乘客的家屬表達深切哀悼。

新加坡航空被廣泛認為是世界最佳航空公司之一，也是許多行業的標桿，近年來沒有發生任何重大事件。

新航最後一次造成人員傷亡的事故是2000年10月31日，從新加坡經台北飛往洛杉磯的006航班，因為象神颱風的強風豪雨造成的能見度不佳、機組人員因專注於側風而忽略跑道標誌、與塔台方面的溝通不良以及中正機場的指示設施不清晰等原因，誤闖正在施工而暫時關閉的跑道，並於此跑道起飛。飛機隨後以超過140節的速度擦撞跑道上的施工機具，翻覆並斷裂成三截，之後全部三截機身因油箱破裂起火發生粉碎性爆炸。事故造成機上 179人中的83人死亡。