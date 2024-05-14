英國安法告港人｜葉劉：震驚！要嚴正交涉是否有合理理據針對港人

英國警方起訴三人，涉嫌違反英國國安法，其中一名被告是香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪。行政會議召集人、保安局前局長葉劉淑儀表示，對英方指控有關人士協助情報機關，感到震驚，因這不應是經貿辦職員職責。她又指、英國去年7月通過的國家安全條例相當嚴厲，定義廣闊，甚至模糊，認為特區政府要嚴正與英方交涉，包括對方是否有合理理據針對港人。



葉劉淑儀對港府有必要向英方提出嚴正交涉，了解對方是否有理有據針對港人（網上影片截圖）

身兼匯賢智庫召集人的葉劉淑儀，今日（14日）出席由匯賢智庫政策研究中心和上海國際問題研究院共同舉辦的「全球繁榮峰會」時，再被問及英國警方起訴三人，涉嫌違反英國國安法時指，目前只知有3名據報與香港有關人士被捕，掌握的資料很少，認為特區政府一定要弄清事實，包括如何協助外國情報機構拿取資料，當然亦知道有些流亡港人被監視，情況都令人震驚。

政府要為受影響僱員提供法律援助

她提到，英國去年7月通過的國家安全條例相當嚴厲，定義廣闊，甚至模糊，認為特區政府要嚴正與英方交涉，包括對方是否有合理理據針對港人，並要為受影響僱員提供法律援助

至於事件會否影響特區政府駐外經貿辦的工作，葉劉淑儀說，經貿辦根據《基本法》成立，主要為香港加強海外經貿關係，她對英方指控經貿辦人員收集情報協助情報機關，感到非常奇怪及震驚，因為這不應是有關職員的職務，相信特區政府要了解職員被起訴的原因。