秘魯女牙痛求診驚見「嘴裏有150隻蛆」　竟是黃綠醫生所為

秘魯有一名40歲的女子日前因牙齒劇痛而就醫，怎料她才開口接受檢查，牙醫竟立刻發現她感染「口腔蠅蛆病」（Oral myiasis），並一口氣從她口中清出多達150隻的蛆蟲。經過牙醫後續詳細問診後，這才得知女子先前曾動了不良的牙科手術，導致嘴裏留下壞死組織。



根據《每日郵報》報道，這起事件發生於本月14日，秘魯一名40歲女子因牙痛前往卡亞俄（Callao）當地的EsSalud Alberto Sabogal Sologuren Hospital醫院接受檢查，怎料她才剛開口，牙醫帕雷德斯（Renzo Paredes）便從她的嘴裏發現多達150隻的蛆蟲，研判她應是感染「口腔蠅蛆病」。

帕雷德斯在緊急動刀後詢問女子，這才得知她日前曾於其他醫院接受牙科治療，且因為手術過程發生失誤，在她的口中留下了壞死的組織，最終逐漸衍生出蛆的幼蟲，才會導致女子回家後頻頻發覺牙痛。

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帕雷德斯透露，女子在接受緊急手術後，口中的150隻蛆蟲、壞死組織均被清除，她的恢復情況也十分良好，如今已經出院。

倫佐補充解釋，這種「蠅蛆病」其實多半出現在人體的其他部位，但只要身體上存在任何壞死組織，都可能不幸發病，且嚴重的話甚至恐因細菌感染而死。

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