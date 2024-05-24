新加坡航空事故｜58人留院　部份傷者癱瘓　未確定是否永久性

撰文：許懿安 官祿倡
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新加坡航空SQ321航班5月21日遇上嚴重氣流急降泰國，意外中1死104傷，當中一批傷者送往曼谷三美泰詩納卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）。醫院23日稱，其所收治的部份傷者出現癱瘓情況，未能進一步確認是否為永久性。

院方稱，入院傷者年齡介乎2至83歲，包括19男22女；當中有17人已接受手術。

三美泰詩納卡琳醫院23日在記者會上說，40名留醫的人當中，22人有脊椎和脊髓損傷，6人有顱骨和腦損傷；骨、肌肉及其他損傷則有13人。

院長Adinun Kittirattanapaibool稱，留院傷者均未有生命危險，但稱醫生必須觀察手術後肌肉功能是否恢復，才能進一步確認是否為永久性癱瘓。

港人傷者不在最新名單

法媒22日引述泰國醫院的聲明指，20人仍留醫深切治療部，當中包括有來自香港的1名乘客。

Adinun Kittirattanapaiboo在23日稱，一名之前被定義為危殆的傷者，情況大有改善，獲醫生批准出院。

惟外界未能確定，此人是否之前在深切治療部留院的港人。

圖為2024年5月23日，泰國曼谷三美泰詩納卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）院長Adinun Kittirattanapaibool舉行記者會，交代傷者情況與康復進度等。（Reuters）

泰國3間本地醫院收治85人，包括79名乘客與6名機組人員。截至22日下午，仍有58人留院，但之後有18人已出院。

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