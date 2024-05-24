以色列高官回應國際法院命令稱不接受 美媒：甘茨聯絡布林肯
撰文：成依華
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聯合國國際法院（International Court of Justice）5月24日下令以色列停止進攻加沙南部拉法（Rafah）後，巴勒斯坦自治政府與哈馬斯表示歡迎，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）則稱不會接受。美媒指，以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。
斯莫特里奇屬以色列國內強硬派，他稱要求以色列停止針對哈馬斯的戰爭，等於要求以色列決定不復存在，他指 「以色列不會同意這一點，」
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指，總理將就事件諮詢高級部長，在他公布的部長名單中，未有提及戰時內閣部長甘茨。
美媒Axios報道，甘茨與美國國務卿布林肯通話，討論有關國際法院的命令。
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在國際法院法官5月24日公布的判決中，法院下令以色列停止進攻加沙南部拉法，又命令以色列開放拉法邊境口岸，以助人道援助運送，並稱以色列必須採取措施，確保調查人員能無阻礙地進入加沙地帶。
南非之前在5月16日入稟，指控以色列在加沙實施種族滅絕，要求法院下令以色列停止對加沙攻勢，以方則主張南非的指控是與事實脫節。
根據聯合國官員5月20日所指，在以色列進攻拉法後，從拉法逃離的居民已經超過80萬人。