01倫敦直擊・經貿辦案｜袁松彪衞志樑出庭　10月再訊明年2月開審

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，倫敦時間5月24日早上10點15分（香港時間下午5點15分），在英國中央刑事法院聆訊。被起訴的經貿辦行政經理袁松彪、機場特警衞志樑WAI Chi Leung Peter（此前音譯：衞志良）出庭應訊。

第三名被告英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett，5月19日被發現伏屍公園，死因不明，警方正調查原因，因此對他的檢控不會繼續。

案件排期明年2月10日開審，預計審訊五星期。下次聆訊將在10月25日。



記者：勞顯亮（香港） 特約記者：Yan（倫敦）



倫敦經貿辦案・專頁｜港官袁松彪遭起訴 前英軍Trickett伏屍公園

Matthew Trickett死亡 終止對其訴訟

被告袁松彪、衞志樑，被控違反英國《國家安全法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。他們於當地時間早上9點多抵達法院。

開庭後，袁松彪、衞志樑向法官讀出姓名。法官指許多記者透過網上聽審，特別提醒不能錄音錄影和截圖。

由於被告Matthew Trickett在5月19日死亡，對他的起訴不會繼續。庭內無再討論Trickett的死亡。

2025年2月10日開審 預計審訊五星期

今日聆訊主要是確認審訊日期，10月25日將會在中央刑事法院再訊，案件將在明年2月10日，在京士頓皇家法院（Kingston Crown Court）正式開審，預計審訊五星期。 該法院為英國的刑事法院。

他們繼續獲准保釋，不需要佩戴電子監控裝置，而宵禁令則維持不變，仍然由晚上10時至清晨5時，使用電子設備的保釋條件亦不變。

控罪指，被告涉嫌在2023年12月至2024年5月，協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。案情指，涉及監控羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人。

庭外無回應如何看待Matthew死亡

袁松彪在庭內不時雙手合十、低頭沉思，而衞志樑就表現平靜。

袁松彪離開法院的時候，記者問及如何看Matthew死亡、會不會擔心自己人身安全、如何看這宗案件發展等問題，但袁松彪均無回應。衞志樑亦無回應記者提問。

經貿辦兩官員旁聽

香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱鈴、助理處長胡文匡到庭旁聽，但他們未能透過正門進入，只能透過公眾席排隊進入法庭。

現場記者問經貿辦以什麼身份、是否以外交身份旁聽，二人並無回應。

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

▼Matthew Trickett伏屍公園▼

