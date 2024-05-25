自助餐｜光顧日式燒肉放題「想吃新鮮肉」　前員工公開3秘密竅門

日本燒肉享負盛名，除了價格高昂的頂級和牛，也有不少人會選擇CP值相對較高的平價放題燒肉店。不過，日前有一名前燒肉店職員透露，從售罄標示、人氣排行到用餐時間，放題餐廳其實有許多不為人知的小心機。



根據日本媒體《日刊SPA！》報道，前燒肉店員工村田武（化名），曾任職於知名連鎖燒肉店，對於餐廳菜單、食材、員工話術等店家幕後操作很熟悉，經常分享許多顧客可能不知道的「業界秘密」。

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「售罄」品項可能仍有食材

村田武指出，燒肉店雖然有標榜「放題」，但如果店內顧客數量超出預期人數，店家擔心部分品項可能會供不應求，有時便會出現即使餐廳還有食材，仍會標示「售罄」的情況。

這種「假售罄」的狀況通常出現在不僅可以單點，也能選擇放題方案的餐廳。村田武建議，如果遇到很快就賣完的品項，可以直接詢問店員，「他們可能會提供其它商品，或者給予小幅度的折扣」。

不要相信「人氣菜單排行榜」

有些餐廳會在店內列出「10大最受歡迎」的菜單，不過這個舉動背後其實還有其它意圖。村田武表示，菜單排名大多是根據餐廳想要銷售的料理來決定，而不是其實際受歡迎程度，「前3名確實是受歡迎的菜色，但第6名及以下的排名多數與熱門程度無關，可能是一些成本較低廉的品項」。

用餐時間因店家而異

放題餐廳有時間限制，但最後點餐和用餐時間的規則可能會因餐廳而異。村田武指出，他經常會在最後點餐時間前與放題顧客閒聊，因為如果客人邊聊天邊吃東西，用餐時間很快就到了。

而在服務非放題的顧客時，村田武也從不會提醒客人用餐時間限制，「因為他們可能會擔心時間不夠、餐點吃不完，當顧客不用擔心時才會盡可能多點餐」。

另外，村田武也分享，如果民眾想吃到新鮮的肉品，應盡量避免在剛開業時前往用餐，因為冷凍的肉品都是解凍隔天才會供應，如果剛開店就去的話，吃到的肉很有可能就是前1天的解凍肉，「我個人認為可以晚一點再去，最好的用餐時間落在下午之後」。不過，村田武也提醒，這個小技巧有時會根據商店的大小和位置而有所不同，僅能作為參考。

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