NVDA｜Nvidia掌舵人黃仁勳再訪台　料晤台積電鴻海高層

美國人工智能晶片製造巨頭英偉達英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）執行長黃仁勳星期日（5月26日）再度前往台灣。台媒報道，他預料將私下與台積電、鴻海、廣達高層會面。



綜合台灣《經濟日報》等報道，黃仁勳與妻子搭乘專機，星期天傍晚6時許入境台灣，現場不少民眾目睹並高喊：「AI教父來了！」，並紛紛拿起手機拍照。

根據公開行程，黃仁勳將在6月2日於台大體育館主題演講，分享人工智能時代如何帶動全球新產業革命的發展。他也將在6月4日與媒體交流。

消息人士稱，黃仁勳也將參加台北國際電腦展，並將密訪供應鏈與固樁。台北國際電腦展將在6月4日至7日舉行。

圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

消息人士說，黃仁勳會在星期四（30日）設宴款待合作夥伴，預料鴻海、廣達、台積電會是座上賓，並將私下與台積電創辦人張忠謀及總裁魏哲家會面，也會特別安排與鴻海董事長劉揚偉開會，之後與廣達集團高層見面。

消息人士也說，黃仁勳此次台灣行，台積電勢必是黃仁勳拜訪重點，張忠謀將再次邀約黃仁勳參加家宴，魏哲家也將自歐洲返台赴宴。

黃仁勳曾在2024年1月訪問台灣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

