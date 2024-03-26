黃仁勳為何常穿黑皮褸？他回母校演講被問起　答案精簡全場卻爆笑

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳無論到甚麼場合，幾乎都是以黑色皮衣示人，也成為他的招牌，最近他回到母校史丹佛大學進行演講時，有人就好奇詢問他的皮衣是否有特殊意義，他給出簡單又直接的回答，表示衣服都是妻子購買的。



黃仁勳近年來現身公共場合時，幾乎都是身穿黑色皮衣，除了好看之餘，更不用去想顏色的搭配，不過每次都穿黑色皮衣，這樣的穿搭是否有一些特殊的意義？他近日回到母校史丹佛大學進行演講時，有人就詢問他：「身上的皮衣是否有甚麼特殊的故事？」

黃仁勳透露，黑色皮衣是老婆買的，所以就穿上了，加上夫妻倆從17歲就認識，對他相當熟悉，而且他自己平常也不會特別去買東西，所以若不喜歡妻子挑的衣服，就只好自己去買，雖然多數時間只能穿這些衣服，但對他來說已經足夠了。

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