日本小六女生須半裸接受男醫體檢落淚抗拒　老師反駁：這是規定

現在正值日本各大企業與學校舉行健康檢查的時期。一名網民近日在社群媒體發文表示，學校要求所有女學生裸上半身，接受男醫生檢查，讓她就讀小學6年級的女兒和同學相當氣憤。對此，教育委員會表示，為了進行確切檢查，校醫確實可能提出這種要求，但校方要設法顧慮到學生的隱私與情緒。



《週刊女性》報道，近日有一名住在神奈川的日本網民，在X（前Twitter）分享女兒健檢的經歷，引發討論。她指出，就讀小學6年級的女兒回家後，表示學校要求她們脫掉上半身衣物，接受醫生用聽診器檢查。她指出，雖然是在隔間內檢查，但醫生是男性，讓許多女同學忍不住落淚、抗議。但學校老師只堅稱「這是規定」。

該網民的發文讓許多網民相當氣憤，留言表示：

．「我也有女兒，沒辦法忍受學校要求6年級生這麼做」

．「明明不需要脫去所有衣服，學校為甚麼要強迫學生？」

．「現代社會竟然還有校醫提出這種要求，太誇張了」



有些網民則抱持反對意見，表示：

．「找出疾病比較重要，我孩子的同學就在檢查中發現脊椎側彎」

．「若醫生誤診或沒找出疾病更嚴重吧」



報道指出，日本文科省顧慮到孩子的隱私與情緒，1月通知各教育委員會，必須顧慮孩子接受健檢時的服裝，讓他們可以穿着體操服、或包裹毛巾接受檢查。但為了確認是否有脊椎疾病或心臟異常，有時仍必須掀起體操服或內衣，直接用聽診器等確認，校方必須事先向監護人與兒童說明。

橫濱市教育委員會表示，經過調查，學校確實有要求學生脫掉上半身衣物進行檢查，但沒有收到兒童落淚或抗議的消息。教育委員會指出，為了進行確切檢查，學生確實可能有必要上半身全裸。但顧慮到他們的隱私，校方必須準備換衣服的區域、並在檢查時安排女護士在場，並事先將脫衣檢查一事告知家長與兒童。

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