拿破崙生殖器200年後真身曝光　乾癟如肉條小如BB手指｜有片有相

法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）於西元1821年逝世，傳說他的醫生在為他整理遺體時，私自割下他的生殖器，此後數度易手，至今仍留在民間。一位看過「小拿破崙」的作家直言，雖然他生前威風凜凜，其陰莖在死後卻也「雄風已逝」，像肉乾一乾癟，尺寸則是近似嬰兒手指。



《紐約郵報》5月25日報道，拿破崙已離世203年，傳說中，他的醫生奧托馬奇（Francesco Autommarchi）替他驗屍時，剪斷了他1.5英寸（約3.81厘米）長的陰莖、心臟與胃，之後，這些器官落入替拿破崙進行臨終聖禮的祭司維尼亞利（Abbé Anges Paul Vignali）手中，成為他的「傳家之寶」。

以下是曾在美國紐約展出的拿破崙生殖器複製品，即本文提及、由私人持有的收藏品的複製品：

1916年，拿破崙的生殖器與私人物品在倫敦被拍賣，1927年，又被展示在紐約的法國藝術博物館中。之後數度易手，1977年，由美國泌尿科專家約翰．K．拉蒂默（John K. Lattimer）以3,000美元（約港幣2萬3千元）買下，他2007年離世後，則傳給住在紐澤西州的女兒伊萬（Evan Lattimer）。

伊萬曾經告訴英國媒體，父親買下拿破崙的陰莖後，從未給任何人看過，也從未告訴任何人，只是把它放在桌子底下。如今伊萬已75歲，她拒絕對此發表評論。

著有《拿破崙的私密：揭開2500年的歷史秘密》一書的紐約作家佩羅特（Tony Perrottet），10年前曾有幸看過「小拿破崙」，他表示，當時陰莖被裝在聯邦快遞的盒子裏，經過200年的風乾後，看起來就像小嬰兒的手指，且如同牛肉乾一樣乾癟。

▼以下是佩羅特進入伊萬家中觀看「小拿破崙」的過程：

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