Taylor Swift男友拍檔大學致詞捱轟　反同反墮胎還籲女學生當主婦

美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）與男友、美式足球（NFL）堪薩斯酋長隊的Travis Kelce愛得高調。但Travis Kelce隊友巴克（Harrison Butker）日前在本篤會學院（Benedictine College）發表畢業致詞時，不僅攻擊墮胎權，還稱女性最重要的職稱應該是「主婦」（homemaker），引發爭議，逾10萬人簽署請願書，要求將巴克開除。



巴克11日出席在本篤會學院的畢業致詞，他向台下眾多女畢業生說：「你們中的一些人可能會繼續在世界上取得成功的職業。但我大膽直言，你們中的大部份人最期待婚姻和你們將帶入這個世界的孩子。」

他並以自己妻子為例，稱他妻子「開始履行身為妻子和母親的使命」時，她的人生才「真正開始」，隨後稱她的妻子擁有「女性最重要的職稱：主婦」。

【延伸閱讀】Taylor Swift膺時代風雲人物｜談準備開唱秘辛 1原因床上吃飯（點圖放大瀏覽）：

+ 15

巴克在這所天主教私立學院的演講中還批評「墮胎、試管嬰兒、代理孕母、安樂死，以及愈來愈多人支持秩序失控所衍生的墮落文化價值與媒體」；他將「驕傲月」比喻成「致命的罪惡」，還說同志憑什麼「享有專屬的一個月」。

巴克的言論一出引爆大眾怒火，超過10萬人連署要求球隊將他解僱。對此，NFL已火速切割，稱「巴克以個人立場發表演講，他的觀點不代表NFL，NFL對於致力多元包容性堅定不移」。

【延伸閱讀】Taylor Swift紅到助黑膠唱片復活 時隔32年再成英國通脹計算項目（點圖放大瀏覽）：

+ 9

延伸閱讀：

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

在私營和國有之間擺盪：阿根廷鐵路緊扣國家命運的悲劇輪迴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】