中國擬在柬埔寨增設經濟特區　鼓勵中企到當地投資

中國同意研究在柬埔寨設立更多經濟特區的可能性，同時承諾鼓勵中國公司在柬埔寨投資，並擴大從柬埔寨進口農產品。



《金邊郵報》報道，柬埔寨外交部星期一（5月27日）發文告說，柬中雙方是在柬埔寨副首相兼外交與國際合作部長宋金達於5月23日至25日訪問中國時，與中國外長王毅會晤時達成協議。

柬外交部文告說：「為了進一步擴大經濟關係與合作，王毅對宋金達提出的中方探討在柬埔寨擴大或建立更多經濟特區的可能性的建議表示歡迎。王毅還承諾會鼓勵中國企業來柬埔寨投資。」

文告說，中國也重申支持柬埔寨的技術和職業培訓，以增加柬埔寨熟練勞動隊伍的人數。

此外，北京也重申支持柬埔寨的大型基礎設施建設項目，包括交通、物流和灌溉系統，如「具有重要戰略意義的德崇富南運河」。

中柬也同意進一步推進教育、旅遊、農業、互聯互通、數碼經濟、人工智能等重點和有潛力領域的合作。

另外，雙方同意加快落實「鑽石六邊」合作框架，重點發展清潔能源，這對推進「魚米走廊」和「工業發展走廊」建設至關重要。

中國國家主席習近平去年2月會見到訪北京的柬埔寨時任首相洪森時，提出從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，打造中柬「鑽石六邊」合作架構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

