研究指全球過去12個月極端高溫天氣平均增加26天 氣候變化或有關
撰文：聯合早報
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一份星期二（5月28日）發表的報告指，在過去12個月，全球平均增加了26天的極端高溫天氣，並稱若沒有氣候變化，這些極端高溫天氣或許不會發生。
法媒報道，這份報告還指，全球變暖增加了全球極端天氣發生的頻率和強度。
這項研究中，科學家們利用1991年至2020年的數據，來確定每個國家在這段期間哪些氣溫屬於最高的10%。
接下來他們研究過去12個月，截至今年5月15日的數據，以確定有多少天的氣溫在之前的範圍之內或以外。隨後，他們研究氣候變化對這些高溫天數的影響。
他們的結論是，人類造成的氣候變化在全球各地平均增加了26天的極端高溫天氣。
報告也指，過去12個月，全球約63億人口經歷了至少31天的極端高溫天氣。
除了南極洲以外，各大洲共有90個國家初顯了76次極端熱浪。其中五個受影響最嚴重的國家位於拉丁美洲。
報告說，如果沒有氣候變化的影響，估計南美洲國家蘇里南（Suriname）只會出現24天的極端高溫天氣，不是182天；厄瓜多爾會出現10天極端高溫，不是180天；而巴拿馬會出現12天極端高溫，而不是149天等。
這份報告由紅十字會與紅新月會氣候中心、國際科學研究機構世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）和非營利研究組織氣候中心發布。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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