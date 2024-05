亞非多國極端高溫　問題不止於酷熱：學校關閉　學習差異問題惡化

在孟加拉首都達卡(Dahka),就讀九年級的Hena Khan在超過攝氏40度的天氣下難以學習,她表示:「在酷熱天氣下,去學校根本無法正常上課。老師無法教學,學生無法集中精神,而我們的生命正面臨威脅。」Hena的狀況與4000萬學生的遭遇一樣,最近數週,亞洲和北非部份地區大量的學校都因為熱浪而關閉。



隨着氣候變化,近年全球各地不時出現極端天氣,熱浪維持的時間更長。政府部門和公共衛生專家則需要決定是否讓學生在酷熱課室裏學習或鼓勵他們留在家自學。

無論哪個決定都有意義深遠的後果。

根據聯合國的數據顯示,全球的適齡學生中有17%已經輟學,這個數字在發展中國家相比發達國家高得多,在撒哈拉沙漠以南的非洲地區,接近1/3的適齡學生已經輟學,反觀在北美洲,這個數字僅是3%。同樣地,發展中國家的學生在考試分數也大幅落後於發達國家的學生。

熱浪問題可能會令情況變得更差。

由於國內的熱浪問題,孟加拉政府決定暫時關閉國內部分學校,13歲就讀七年級的 Sheikh Tamim Hasan 4月30日唯有獨自在房間自學(Reuters)

高溫天氣對發展中國家學生影響更甚遠

專家指出,高溫天氣令學生學習差異的問題不斷惡化,這種差異也在發達國家的富裕與貧窮地區之間出現。但讓學生前往溫度過高的學校上課可能會讓他們生病。

南蘇丹3月下旬氣溫飆升至攝氏45度,多間學校關閉影響約220萬名學生,4月下旬,菲律賓和印度也有數以千計學校因熱浪停課。

在孟加拉,當地的學校即使面對危險高溫,也要在時而開放時而關閉的狀態下為3300萬位學生準備考試。

孟加拉救助兒童會(Save The Children)的國家總監Shumon Sengupta表示,「許多學校並沒有風扇,通風很差,而許多校舍採用的鐵皮屋頂也不利於隔熱。」

在5月6日,隨着氣溫達到攝氏43度,孟加拉當局再次宣布關閉接近一半的小學和教育機構。

2023年6月6日孟加拉首都達卡熱浪來襲,孩童在河流中玩水降溫 (Reuters)

學習障礙

在高溫天氣下,即使學生繼續上課,他們接受教育的質素也會下降。高溫減慢學生的腦部認知能力,導致他們無法記住和處理信息。

2020年美國的一項研究指出,美國高中生如果在考試的前一年經歷較高溫度天氣,他們考試的表現會較差。

這項在American Economic Journal發表的研究同時指出,在每一個學年,氣溫每上升攝氏0.55度,學生的學習進度會下降1%。

Josh Goodman,來自波士頓大學的經濟學家同時也是該項研究的共同作者表示,配備冷氣的學校就沒有出現上述溫度影響學習的問題。

根據不同調查顯示,在美國大約有40%至60%的學校配備冷氣設備。

沒有冷氣設備的學校一般來自較低收入地區,而他們在學術上本來就落後於較富裕地區的學校。

根據美國國家經濟研究署(National Bureau of Economic Research) 2019年的一項研究顯示,在美國,來自最低收入地區的學生在學術上落後最高收入地區的學生達到4年。

Josh Goodman 和他的同事在分析其他國家的標準化考試成績的時候也發現類似的情況。

2024年5月5日孟加拉首都達卡氣溫恢復正常,學生重回到學校上課(Reuters)

氣候暖化加劇學生學習差異問題

他表示:「這是一個令人擔憂的情況,隨着氣候暖化,本來氣候炎熱的國家會進入極端酷熱的氣候,他們的情況會比氣候較溫和的國家更糟糕。」

氣候變化會加劇氣候炎熱和氣候寒冷國家之間學生學習差異的問題。

有研究甚至指出,在熱帶國家出生的兒童,如果在出生前經歷酷熱天氣可能會影響其往後的教育程度。

2019年來自美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,在東南亞出生的兒童,如果在出生前和童年時期經歷高於平均值溫度的天氣,他們在往後人生接受教育的年份會減少數年。