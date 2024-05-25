新加坡航空事故｜氣候變化恐加劇　部份航線受晴空亂流影響更大？

對於乘坐飛機的旅客來說，遇到一點氣流是常有的事。嚴重事故很少會發生，但一旦發生就可能產生致命的後果。



作者：澳洲昆士蘭中央大學航空學教授Doug Drury



新加坡航空公司從倫敦飛往新加坡的SQ321航班，不久前就上演了這種危險情況。航班在正常飛行過程中遭遇極端氣流，導致一人因心臟病發作死亡，數人嚴重受傷。該航班改道在曼谷降落，以便嚴重受傷的乘客能夠接受醫院治療。

湍流（Air turbulence），或稱亂流，在任何地方都可能發生，但在某些航線上湍流更為常見。

氣候變化預計會增加湍流發生的幾率，其強度也會增大。事實上，一些研究表明，湍流在過去幾十年中已經加劇。

湍流發生在哪裏？

飛機幾乎在每次飛行都會遭遇大大小小的湍流。

如果一架飛機在另一架飛機後面起飛或着陸，前一架飛機的發動機和翼尖產生的風會給後一架飛機帶來「機尾亂流」（wake turbulence）。

飛機在接近地面時也可能會遇到湍流，這是由於機場附近區域的天氣模式會引起強風穿過。當飛機處於較高高度時，也可能會再次遭遇機尾亂流（如果靠近另一架飛機飛行），或者遭遇由雷暴引起的上升或下降亂流。

另一種發生在高空的亂流更難預測或避免。這種被稱為「晴空亂流」的現象，顧名思義是看不見的。它通常是由較暖的空氣上升到較冷的空氣中造成的，一般預計會因氣候變化而變得更加嚴重。

最基本的湍流是兩股或更多的風相撞後產生的漩渦，又或者是氣流紊亂產生的漩渦。

從英國倫敦希斯路機場飛往新加坡的新加坡航空公司航班SQ321，2024年5月21日飛行途中遇上嚴重氣流，緊急降落在曼谷素萬那普機場。（Reuters）

湍流經常發生在山脈附近，因為風在地形上流動時會加速上升。

此外，湍流也經常發生在噴流的邊緣。噴射流是環繞全球的高空強風窄帶。飛機經常在噴射氣流中飛行，以提高速度——但在進入或離開噴射氣流時，可能會出現一些湍流，因為飛機要穿過它與外部較慢風之間的分界線。

亂流最嚴重的航線都有哪些？

繪製一幅全球湍流模式圖是有可能的。航空公司利用這些地圖提前規劃備用機場或其他必要的應急措施。

一班新加坡航空客機SQ321由倫敦飛往新加坡期間經歷強烈亂流，圖為事發後機內一片混亂的情況（Reuters）

雖然亂流會隨着天氣條件的變化而變化，但有些地區和航線比其他地區和航線更容易出現亂流。從下面的列表中可以看出，大多數亂流最嚴重的航線都靠近山區。

在澳洲，2023年平均亂流最多的是布里斯班至悉尼航線，其次是墨爾本至悉尼和布里斯班至墨爾本航線。

圖為5月22日澳洲東部時間下午3點時，全球晴空湍流的地圖。（Turbli）

氣候變化可能令湍流增加

氣候變化會如何影響航空業的未來呢？

去年發表的一項研究指出，有證據表明，晴空亂流在1979年至2020年間大幅增加。在某些地方，嚴重湍流增加了55%。

2017年，另一項的研究利用氣候模型預測，在某些氣候變化情景下，到2050年，晴空亂流的發生頻率可能是過去的四倍。

如何應對湍流？

如何緩解湍流呢？監測湍流的技術仍處於研發階段，因此機師會通過天氣雷達獲得資訊，以此確定並避開存在高濕度天氣的飛行路徑。

圖為顯示1979年至2020年間全球晴空湍流幾率變化的地圖。紅色越深表示發生湍流的幾率越高。（地球物理研究通訊/Geophysical Research Letters）

天氣雷達圖像向機師顯示了預計會出現最強烈湍流的區域，他們會與空中交通管制部門合作避開這些區域。當意外遇到亂流時，機師會立即打開「系好安全帶」的指示燈，並減小發動機推力以降低飛機速度。他們還將與空中交通管制部門聯繫，通過爬升或下降到更平穩的空中尋找更好的條件。

地面氣象中心可以通過衛星看到天氣模式的變化。他們會實時向機組人員提供這些信息，以便機組人員了解整個飛行過程中的天氣情況。如果預定飛行路線沿途出現風暴，這些信息還包括預計會出現湍流的區域。

如此看來，我們正在進入飛行更加動盪的時代。航空公司將竭盡全力減少對飛機和乘客的影響。但對於普通旅客來說，要做的很簡單：當機組人員告訴您系好安全帶時，您應該聽從指示。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。