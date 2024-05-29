格魯吉亞國會推翻總統否決「外國代理人」法案　歐美譴責

格魯吉亞國會5月28日投票通過，推翻總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）日前否決的「外國人代理」法案。



路透社報道，格魯吉亞國會推翻總統否決「外國代理人」法案後，預計國會議長在未來數天簽署法案生效。

「外國人代理」法案要求從國外獲得超過20%資金的傳媒和非政府組織公布資金來源，並登記為「受外國影響的機構」。格魯吉亞政府4月3日宣布啟動法案時提出，非政府組織的資金不透明是格魯吉亞面臨的最嚴峻安全挑戰之一，這措施可以讓民眾更好地監控外國非政府組織在本國的活動，有利於維護國家利益，避免境外勢力干涉本國內政。

2024年5月14日，在格魯吉亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），示威者舉行集會抗議「外國代理人」法案，與此同時，執法人員在國會大樓附近站崗。（Reuters)

該法案被指參考俄羅斯的同類法案，因此惹來當地民眾不滿，他們多次發起示威。歐盟、英國及美國都批評法案，歐盟表示對格魯吉亞國會推翻總統的否決感到非常遺憾，並考慮一切回應方式。

而一直與格魯吉亞關係相對良好的美國就揚言實施制裁，美國國務院28日譴責格魯吉亞國會的行動，批評執政黨格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream Party）的行為及反西方論調威脅當地民主。

格魯吉亞是前蘇聯共和國，法案觸發大批民眾示威，他們擔心格魯吉亞從親西方路線重新倒向俄羅斯。根據民意調查，超過八成民眾希望加入歐盟和北約。歐盟早前已表明，格魯吉亞推動「外國人代理」法案與加入歐盟的申請不符。