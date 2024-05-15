黃循財接任新加坡總理　對李顯龍下定論為時尚早

5月15日新加坡新一任總理黃循財將走馬上任。李顯龍在擔任總理20年後卸任。現年72歲的李顯龍近年來一直在積極佈局接班人事宜，從李顯龍到黃循財，新加坡實現了領導人的有序銜接。依照領導人更替慣例，在認識新領導人同時，人們往往對於前領導人會有一個綜述性的評價。但是這一套放在李顯龍身上並不特別適用。

李顯龍接下來將擔任國務資政一職，這一職位不是虛設的榮譽職位，而是內閣職位。這意味着李顯龍並未完全交棒，扶新領導人上馬後，他還會送一程。這裏「送一程」的成色幾何、時間多久未可知。

新加坡獨立後第一任總理李光耀擔任總理長達31年，1990年卸任總理後先後擔任國務資證和內閣資政，直到2011年才宣佈退出內閣。也就是說李光耀2015年去世前幾年才逐步退出政府。1990年辭去總理職務之前，李光耀曾說，那些認為他要退出政治舞台的人「應當去醫院檢查下自己的大腦」。

圖為李顯龍小時候的家人合照，其父為李光耀。（FB@Wandy Zhujaya）

儘管1990年李光耀將總理一職交接給了吳作棟，但是從1990年到2004年，15年間吳作棟都處於李光耀的影響之下，許多事情都向李光耀討教。2011年吳作棟是和李光耀一起宣佈退出內閣的。2004年擔任總理的李顯龍經歷過數年李光耀和吳作棟分別擔任國務資證和內閣資政的政治指導。從2011年至2019年，在沒有國務資政的指導下李顯龍獨立開展政治領導。吳作棟和李光耀同時退出，這很難說不是為李顯龍讓路。

過去20年李顯龍是一個稱職的「二代」。拋去政二代的出身，李顯龍同樣是個有能力的政治領導人。他最鮮明的特點是延續發揚了李光耀留下的政治基業。

李光耀以橫跨東西的優勢和對世界局勢的敏鋭觀察贏得東西方領導人的尊重，找到了介於中西方的獨特發展定位。李顯龍雖然沒有達到李光耀的政治高度，但他一直在挖掘新加坡的獨一無二的價值上下功夫，積極務實捕捉局勢變化。對待美國沒有迷失，沒有固執於傳統美國盟友的錯誤判斷，極力和中國保持良好的關係。這是非常清醒的政策。

對於李光耀來說，他實現了他的新加坡理想，而對於李顯龍來說，新加坡理想通過他獲得了某種程度上獲得了實現。守業的李顯龍其實從未離開李光耀這個評價參照系，他是否會成為第二個幾乎終生保持政治影響力的李光耀，值得持續關注。