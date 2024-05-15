李顯龍主政新加坡廿年GDP翻倍　大刀闊斧改革推新政成就經濟奇蹟

新加坡總理李顯龍於5月15日卸任，將領導重任交給副總理兼財政部長黃循財，也象徵着自1959年就主政新加坡的「李氏王朝」正式走入歷史。回顧李顯龍長達20年的任期，他推動了新加坡的經濟結構改革，發展金融科技，引入大量外國人才，成功將地圖上的這座小島打造成全球金融和經濟中心。



綜合新加坡亞洲新聞台（CNA）與彭博社報道，李顯龍在2004年接任新加坡第3任總理時，新加坡就已是一個富裕的國家，不過突如其來的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情，加上亞洲金融風暴、網路泡沫，無一不嚴重摧殘新加坡的經濟，因此李顯龍在上任時，鄭重承諾要調整經濟結構，並在接下來長達20年的政治馬拉松中，交出了亮眼的成績單。

在李顯龍的領導下，這個城邦國家的年度國內生產總值（GDP）在20年裏增長了2.3倍，達到5323億新元（約30777億港元），遠遠超過世界經濟的平均增長率。與此同時，當地的人均GDP也來到了9萬新元（約52萬港元），比20年前高出64%，而資產管理總額則增加8倍多，達到4.9萬億新元（約28.2萬億港元）。

顯然，新加坡的成功離不開李顯龍的努力。新加坡在金融管理局（央行，MAS）任職時間最長的前總裁孟文能（Ravi Menon）透露，「李顯龍對整個國家的經濟結構都進行了改革，他要求我們進行重組，向高端以及價值鏈上游發展，避免其他成本結構更低的國家迎頭趕上時，將我們淘汰。」

緊接著，李顯龍開設賭場度假村，發展生物醫藥，同時還將新加坡打造成金融中心，讓股票經紀保險和銀行業自由化，同時還實施「工作福利」（Workfare）等政策，為低收入員工提供現金補貼，確保所有新加坡人都能從經濟發展中獲益，新加坡的失業率也在他的領導下保持在2%以下，顯示出李顯龍政府的政策對於經濟發展和就業市場的影響。

李顯龍的新加坡總理之位將由副總理兼財政部長黃循財（右）接任。（Reuters）

自2015年以來，新加坡政府大力推動金融科技（FinTech），接連推出了全球首個統整式QR Code掃碼平台「SGQR」以及手機跨行轉帳系統PayNow，並著重發展行動支付、身分認證、生物辨識、區塊鏈、大數據，以及雲端運算等6大科技領域，利用科技提升金融服務效率。與此同時，新加坡也投入大量資金培養金融科技人才，還提供獎助方案吸引外資流入，讓新加坡成功躋身全球最佳FinTech重鎮之一。

除了經濟發展外，「人口老化」、「生育率下降」等問題也嚴重衝擊新加坡的未來。為此，李顯龍進行了一系列的政策調整，鼓勵年輕人結婚生子、提升長者的生活品質、改革教育制度，也開放寬容的社會、以國際語言英語為工作語言、創造經濟機會，吸引大量外國人才來到新加坡工作，讓這座小島在短短20年間，人口成長了42%，來到592萬人，其中非居民人口也激增135%，在促進經濟成長的產業中發揮關鍵作用。

在李顯龍的帶領下，他的政府經受住了2008年全球金融危機和新冠疫情的考驗，讓如今的新加坡從地圖上的「小紅點」化身成為國際商業、投資、金融和人才的十字路口，躋身全球最具競爭力經濟體之列，同時還是世上最出色的金融中心之一。對此，孟文能表示，新加坡能成為亞洲的經濟奇蹟之一，李顯龍功不可沒，這都要歸功於他的活力和遠見。

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