一週2宗航空事故觸目驚心　空服員教「亂流保命3招」降低受傷風險

新加坡航空（Singapore Airlines）21日有架航班遭遇嚴重亂流，造成1死104傷的悲劇。



這宗事故引起外界對搭乘飛機的恐懼和焦慮，雖然亂流難以預測和避免，不過有空服人員列出3個只要1分鐘就能完成的訣竅，只要遵守就能大幅降低遭遇亂流時受傷的風險。

（編按：本週，航空界發生連續意外，一個接一個的消息令人感到遺憾和心痛。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）乘坐的直升機5月19日因惡劣天氣「硬着陸」導致兩人罹難後，新加坡航空SQ321航班5月21日遇上嚴重氣流急降泰國，意外中1死104傷。）

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有空服人員23日在《太陽報》的旅遊專欄上投書，稱：「亂流不該是讓您害怕、甚至放棄坐飛機的因素，反而可以被視為在機上小心謹慎的提醒。」

並表示：「作為對亂流已經相當習慣的空服人員，我們將提供3個遇到亂流時應遵循的步驟，乘客可以藉此保護自己，但如果沒有做好充分準備，那亂流仍可能有一定的危險性。」

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首先，由於亂流難以預測和避開，因此無論指示燈顯示為何，「隨時繫好安全帶」非常重要。

亂流會造成的主要威脅其實不是讓飛機墜落，而是將乘客從座位拋起、撞到機艙頂端或其他人身上，因此如果沒有繫好安全帶，受傷的可能性會更大，因此最好隨時將自己固定在座位上。

這能直接延伸到第2點，那就是「盡量坐在座位上」，空服人員認為除非真的必須站起來，例如上廁所、伸展等，否則乘客確實不需要在整個航行過程中起身或甚至閒晃。

假設航班為短途飛行，那乘客更沒有理由四處走動，至於長途飛行方面，空服人員建議「充分利用座位前方的螢幕作為機上娛樂」，並坦言「我們了解座位不會太舒服，尤其是在經濟艙，但如果突然出現亂流，坐着會比站着更具安全性」。

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第3點則是「確保物品全部妥善存放」，空服人員指出「我們總是要求將行李放進頭頂的置物櫃或座椅下方是有原因的，這是為了防止遭遇亂流時，行李會在機艙內四處飛散」。

通常乘客的行李中會裝有衣服、電子產品等物品，如果沒有妥善存放，那確實可能會造成危險。

空服人員最後總結稱「這幾個要點都是非常容易做到的，甚至不會花費你超過1分鐘的時間，但卻能達到防止受傷的效果」，並強調「透過遵循這3個簡單的步驟，您也是在幫助我們順利地完成飛航任務」。

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