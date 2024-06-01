越南恐怖工業意外！男子捲進攪拌機　手腳瞬間扯斷｜有片・慎入

越南平福省真成市（Chơn Thành）於5月23日下午發生一起嚴重工安事故，一名膠合板工廠的38歲工人阮文流（Nguyễn Văn Lưu）在操作攪拌機時不慎跌入機器，導致重傷，搶救2天後仍不幸身亡。



據《鏡報》和當地《青年報》報道，現場畫面顯示，身穿藍色上衣的死者將一大袋麵粉靠在攪拌機槽邊倒入，意外在不到2秒內發生。死者瞬間被白色粉末覆蓋，整個人被攪拌機高速旋轉捲入。其他工人見狀驚慌失措，隨即關閉電源並上前查看。

從影片截圖可見，整個事發過程是非常突然：（慎入，圖片或令人不安）

+ 3

阮文流在攪拌機內旋轉將近20秒，機器停止後其包括上半身部份身體仍掛在攪拌槽外，一隻手臂似乎還在移動。他被緊急送往附近醫院，經診斷發現左手臂和雙腿需截肢，頭部也受重傷。家屬表示無力支付高昂的醫藥費，並在社群平台上公開募款，公司則承諾承擔部份費用。然而，經過兩天的搶救，阮文流於5月26日上午不幸身亡。由於平福省接連發生致命工安事故，當地當局已成立調查小組，深入調查此次事故的原因。

意外發生過程（約38秒開始）：

【延伸閱讀】輪胎充氣大爆炸 印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死（點圖放大瀏覽，慎入）：

+ 12

延伸閱讀：

3名男子出海受困小島整整一周 用樹葉拼出「HELP」求救奇蹟生還

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】