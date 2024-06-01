肛門塞近1公斤黃金！印度空姐多番走私賺外快 消息泄露事敗落網
撰文：中天新聞網
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印度快運航空（Air India Express）一名26歲空姐素拉比（Surabhi Khatun）因涉嫌利用職務之便走私黃金而被捕。她在直腸內藏匿約1公斤的黃金，被印度稅務情報局攔截並逮捕。
根據印度報業托拉斯（PTI）報道，印度稅務情報局接獲線報，3月28日攔截了印度快運航空IX 714航班，並將素拉比帶下飛機進行搜查，最終在她的直腸內發現了960公克的黃金。
調查顯示，來自加爾各答的素拉比過去多次利用職務之便走私黃金以賺取外快。這次她從馬斯喀特走私黃金至坎努爾，因消息洩露而在降落後立即被捕。
素拉比被捕後坦承，每次完成走私任務後都能獲得一筆佣金，並已供出同夥姓名。她在第一次出庭後被還押候審，目前被關押在坎努爾女子監獄。事發後，素拉比的個人IG帳號已關閉，之前她經常在上面發布美照，吸引了2700多名追隨者。
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