董軍香會演說：誰膽敢把台灣從中國分裂出去　必粉身碎骨自取滅亡

中國國防部長董軍6月2日在香格里拉對話會圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言。



董軍稱，不允許任何國家、任何勢力在亞太地區生戰生亂。他說，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜。我們不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力在這裏生戰生亂。

他說，中國的核政策最具穩定性、連續性和可預見性，即使中國曾遭受核訛詐、核威脅，仍承諾在任何時候、任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，鄭重申明核戰爭打不贏也打不得，願意率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書。

2024年5月31日，中國國防部長董軍在新加坡出席香格里拉對話期間，與美國防部長奧斯汀進行場邊會晤。圖為董軍步行抵達與奧斯汀會面的會場。（Reuters）

他表示，中方堅持通過對話協商解決分歧，鄙視「叢林法則」，在處理邊界和海上分歧中，從不主動挑起事端，從不輕易訴諸武力，始終與各國共同努力，推動落實《南海各方行為宣言》，加緊「南海行為準則」磋商，有效維護了地區和平安寧。

董軍重申中方立場，中方依法處置涉台事務完全是中國內政，外部勢力無權干涉。

他說，中方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。

董軍指出，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，扼止「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡！

圖為中國國防部長董軍2024年6月1日在新加坡步行前往一個會議場地。正在新加坡參加香格里拉對話的董軍5月31日與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，過程75分鐘。（REUTERS/Edgar Su）

他說，中國的國防政策和理念體現在注重開放包容。他表示，中國的國防政策和理念體現在注重開放包容。

董軍表示，中國軍隊始終秉持開放合作，同世界上150多個國家廣泛開展軍事交往，始終坦坦蕩蕩，注重互利互惠，追求共同進步。

他中美兩軍關係的穩定，事關全球安全與穩定，中方的立場是一貫而明確的，始終對交流合作持開放態度，但這需要雙方相向而行。

董軍表示，兩軍之間正因有分歧更要多交流，即使道不同也不能搞對抗，關鍵是要堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，找到正確的相處之道，為世界和地區提供更多正面預期。