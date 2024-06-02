董軍：民進黨大搞漸進式台獨　外部勢力不斷虛化掏空一中原則

中國國防部長董軍6月2日在香格里拉對話會圍繞「中國的全球安全觀」做大會主旨發言。



中國防長董軍指，民進黨大搞漸進式台獨，外部勢力以切香腸方式虛化掏空一中原則，兩岸和平統一的前景正遭到破壞。

董軍星期天（6月2日）在香格里拉對話上說，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則，早已成為世界公認的國際關係的基本準則。

他指：「現在的問題是民進黨當局大搞漸進式台獨，頑固地推行去中國化，妄圖割裂兩岸的社會、歷史、文化聯繫。」

2024年5月30日，在第三次新中國防部長對話前，中國新任國防部長董軍在新加坡檢閱儀仗隊。（Reuters）

董軍也不點名地說，外部干涉勢力正在以切香腸的方式，不斷的虛化掏空一個中國原則，炮製涉台法案，執意對台售武、非法進行官方往來，「這實際上就是在助長台獨，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境」。

他強調，中國依法處置涉台事務完全是中國的內政，外部勢力無權干涉。

董軍說：「我們始終致力於和平統一，但這一前景正在遭到台獨分子和外部勢力的破壞。國家分裂的危險始終存在，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏制台獨，確保其圖謀永無得逞之日。」