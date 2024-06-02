澤連斯基稱逾百國與組織參加和平峰會　指控中國阻止其他國家參與

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月2日在新加坡表示，逾100個國家與國際組織同意參加烏克蘭倡議的全球和平峰會，但他也談及已收到中國不會參加的訊號，又指控中國阻止其他國家參與。



澤連斯基在新加坡參加香格里拉對話，據《聯合早報》2日報道，他在會議上的演講表示已有106個國家和國際組織同意參加全球和平峰會，並邀請區域國家領導人出席和平峰會，他同時對一些國家領導人無法確認出席峰會表示失望。

澤連斯基2日也表示，他已收到中國不會參與此和平峰會的訊號。《衛報》報道，他並指控中國支持俄羅斯的努力，即阻止其他國家參與，他指「遺憾地，俄羅斯利用中國在區內的影響力，也利用中國外交官，為了阻止和平峰會做盡所有事。中國這樣一個獨立、強大的大國成為普京手中的工具是不幸的。」

他稱中國若支持俄羅斯，俄烏戰爭將延長。

澤連斯基2024年6月2日在新加坡出席香格里拉對話（Reuters）

這場由烏克蘭倡議的和平峰會6月中在瑞士舉行，中國外交部發言人毛寧5月31日在例行記者會上表示，首屆烏克蘭和平峰會會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會。

她指中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年年初以來一直同瑞士方面以及有關各方就此保持着密切溝通，中方始終堅持國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。

中方稱，關於和會的這些要求公平、公正、不針對任何一方，體現在近期同巴西共同發表的關於政治解決烏克蘭危機的共識中，反映國際社會，特別是廣大發展中國家的普遍關切，根據各方反饋以及公布的會議安排，中方提出的這三個要素看來都難以實現。