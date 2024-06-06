五眼聯盟警告：解放軍持續招募西方軍中機師當教官　增加衝突風險

撰文：蕭通
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美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭情報部門6月5日警告，中國規避西方的阻撓措施，持續招募西方國家現役或退役軍方機師，以及其他人員來訓練解放軍，可能會削弱西方國家的軍事威懾能力，從而增加未來衝突風險。

五眼聯盟的最新通告指出，解放軍正利用南非和中國的私人公司，從西方國家聘請已退役的戰機機師、飛行工程師，以及空中作戰中心人員，來培訓其空軍和海軍機師。 需提防獵頭公司電郵、軍中熟人，又或隱瞞與解放軍關係的公司接洽 ，他們通常會提出豐厚薪水或承諾。

解放軍希望透過這些人員的技能和專業知識，能增強其空中作戰能力，同時了解西方空中戰術、技術和程序，已對美國及其盟友安全構成持續威脅。

該通告又提醒，被招攬目標通常會接獲獵頭公司電郵，又或軍中熟人、隱瞞與解放軍關係的私人公司接洽 ，對方通常會提出豐厚薪水或承諾。

路透社引述美國國家反情報與安全中心（NCSC）官員稱，中方至少從新西蘭招募了5名退伍機師、英國約30名，還有部份來自德國和其他國家。

其中一宗已曝光個案，為美國前海軍陸戰隊飛行員達根（Daniel Duggan），他被指通過南非飛行學校，為解放軍訓提供於航空母艦升降戰機的訓練，美國已向澳洲尋求引渡。

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