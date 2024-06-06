願榮光｜美國會委員會去信YouTube　籲恢復《願榮光》等影片

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）6月5日呼籲YouTube恢復在香港被禁的反修例歌曲《願榮光歸香港》有關影片，並稱禁止相關影片將助長專制主義。



香港高等法院上訴庭5月8日裁定律政司上訴得直，對《願榮光》批出臨時禁制令，禁止傳播該歌曲作非法用途。YouTube隨後表明，雖然不同意香港法庭的決定，但還是會遵循禁制令在香港屏蔽《願榮光》相關影片。

據法媒報道，CECC的兩位主席，美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）去信YouTube及其母公司谷歌的行政總裁，指責Youtube禁止《願榮光》相關影片的做法不當。

圖為美國共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）聯署信（網站截圖）

兩名議員說，香港法院對《願榮光》批出的禁制令是針對歌曲中的「煽動性意圖」，包括引起分裂活動，但並未禁止歌曲參與學術或新聞活動。

他們說：「我們認為，貴公司迄今採取的措施超出了法院禁令的要求，將對香港的新聞和信息自由流動，以及言論自由產生深遠的影響。我們不希望貴公司的行為給香港政府壯膽，使其專制傾向日益加劇。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

