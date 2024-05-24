願榮光｜發行商全球下架　Apple Music消失　 團隊指已提反對意見

港府要求法庭頒發禁令，禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途，上訴庭在5月8日頒判辭裁定律政司上訴得直，批出臨時禁制令。繼Google旗下YouTube遵從禁制令，限制香港用戶瀏覽影片，英國蘇格蘭音樂發行商Emubands亦因收到香港法庭的臨時禁制令通知，而將歌曲從各大音樂平台下架。



記者今（24日）到各大音樂平台搜尋歌曲，發現Apple Music在已搜尋不到相關歌曲，而Spotify則仍可以找到相關歌曲，惟在試聽時則指無法播放歌曲。至於KKBOX，則仍可以播放歌曲。



《願榮光》原創者於專屬FB專頁「願榮光歸香港Dgx原創團隊」表示，已向Emubands表達反對意見，指出該臨時禁制令在香港以外並無效力而且歌曲本身沒有違反禁令。期望可以盡快將歌曲重新上架。



港府早前就禁止傳播歌曲《願榮光歸香港》作非法用途上訴得直，記者今（24日）到各大音樂平台搜尋歌曲，發現在Apple Music已搜尋不到相關歌曲，而Spotify則仍可以找到相關歌曲，惟在試聽時則指無法播放歌曲。至於KKBOX，則仍能可以播放歌曲。

《願榮光》創作團隊：臨制令對香港以外無效力 冀盡快重新上架

《願榮光》原創者於專屬FB專頁「願榮光歸香港Dgx原創團隊」表示，剛剛接獲英國蘇格蘭音樂發行商Emubands的通知，由於收到香港法庭的臨時禁制令通知，Emubands將在各大平台下架《願榮光》一曲，並確認歌曲已在itunes及apple music消失。

團隊現已向Emubands表達反對意見，指出該臨時禁制令在香港以外並無效力，而且歌曲本身沒有違反禁令，期望可以盡快將歌曲重新上架。

此前，Google旗下YouTube已根據使用者地理位置，在香港平台上封鎖法院禁制令視為「禁止發布」的影片，限制用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。