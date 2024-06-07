Google Maps將刪除用戶歷史位置紀錄　最遲12月1日前自行儲存

Google在承諾減少儲存用戶個人資料一年後，宣布將刪除Google Maps有關用戶歷年出行位置的所有資料。用戶仍可選用「時間軸」（timeline）功能（前稱位置歷史記錄（Location History））功能， 以紀錄過去多年的旅行歷史，但之後只會保存到個人裝置，而非公司的伺服器，用戶需於12月1日前自行儲存所有舊行程，否則將被永久刪除。



英國《衛報》及外媒TechRadar表示，Google已向Google Maps用戶發電郵作出通知，呼籲儲存歷史資料。但如果用戶沒有收到訊息，仍可以自行於手機等裝置上Google Maps上處理。而基於相關變化，Google網絡版Timeline將會取消。

此外，Google之後將縮減保存用戶位置的時間，在保存3個月後開始刪除，而目前是保存1.5年。雖然Google盡量保存，但如果用戶錯過在12月1日前儲存舊紀錄，之後或只能翻查到最多前90天的內容。

在截止日期之後，「Google 將嘗試將最多 90 天的時間軸資料移至第一個登入的裝置」。但是，任何超過 90 天的內容都將被刪除，請務必注意措辭。他們會「嘗試」盡可能節省費用，這意味著如果您錯過了截止日期，則無法保證 Google 會成功遷移所有內容。儘管我們確實問過，但尚不清楚為什麼會出現這種情況。

Google強調，用戶位置資料屬於個人，該公司致力於確保其安全、隱私及由用戶自己控制，又稱Google Maps永遠不會將用戶的資料出售給任何人，包括廣告商。