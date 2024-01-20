Google Maps更新1新功能　收不到GPS也能導航　暫支援地方有限

大家外出旅遊，都相當倚賴Google Maps的導航功能，不過只要進入隧道等沒有GPS信號的地方，就無法獲得即時的位置訊息，現在Google Maps更新後新增「藍牙隧道信標」的功能，即使沒有GPS信號，也可以透過藍芽得到位置資訊。



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過往Google Maps透過GPS訊號取得位置資訊，不過只要進入隧道、或有遮擋、訊號不良的地方，就會短暫失去導航精準度。Google Maps新增一項「藍牙隧道信標」的新功能，透過在隧道中安裝低功號的發送器，就能使用藍芽訊號，在GPS信號短暫失效的時間內，讓駕駛了解當下正確的位置資訊。

據悉，目前Google已經在安卓（Android）手機上推出這項新功能，不過平時會是關閉的狀態，用戶從「設定」>「導航設定」＞「駕駛選項」中開始「藍牙隧道信標」的功能，不過由於此功能需要架設發送器，Google尚未說明這個功能可以在哪些地方使用。 而Google旗下的Waze先前就有在全球隧道中支援這項技術，不過僅在部分地區，例如紐約市、芝加哥、巴黎、布魯塞爾等地。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：導航訊號不良怎麼辦？Google Maps更新1新功能，沒GPS訊號也能導航】