導航Apps選Google Maps還是Apple Maps？用這方法解答成最佳答案

駕駛到不熟悉的地方時，往往需要依賴導航，但你會選擇哪一款？日前就有人發文詢問，「Google Maps」與新版「Apple Maps」哪款較好用，結果兩種導航各有支持者。不過，有人指出，兩者搭配使用才是最佳解答。



Google Maps包含地標、線條、形狀等資訊，提供向量地圖、衛星相片、地形圖等三種視圖；目前在全球多國開通了「街景」服務，使用者可通過由Google金龜車在街道上拍到的影像檢視街景，2011年10月7日，Google地圖新增了3D鳥瞰功能。Apple Maps則是一套由蘋果公司研發的電子地圖服務，也是macOS、iOS以及watchOS系統中預設的地圖服務軟體，「地圖」程式採用向量（向量）引擎，提供逐向導航、路況資訊、Flyover、Siri、本地搜尋等功能，其特點如下：

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Apple Maps優點：

1. 逐向導航：可在即將轉彎時，在程式介面和鎖屏介面提供三維視圖，顯示前進道路的資訊，並給予相應的語音提示。進入轉彎時，相機角度會有動態變化動態。如果錯過了轉彎，地圖會自動重新計算並更新預估時間。

2. 路況資訊：提供即時的路況資訊並預計抵達的時間，當交通擁堵時會有詳細原因並會尋找替代路線。

3. Siri：可以通過指示尋找附近的地點，並指出相應的路線。

4. 本地搜尋：輕點置於地圖上的大頭針或搜尋結果，即可看到一張卡片，上面滿是與該地點相關的有用資訊。檢視相片、輕點撥打電話號碼、取得位址、找到網站和評論，甚至找到省錢的優惠。

5. Look around：蘋果推出的街景服務，其特點是移動過渡較為平滑且順暢。

6. Flyover：藉助實拍效果的互動式3D視圖，可在部分城市進行3D瀏覽、縮放、平移、傾斜與旋轉。

Google Maps與Apple Maps哪個較好用？

日前有人在匿名論壇「PTT」以「Google Maps與Apple Maps優缺點比較」為題發文表示，自己車機和數位儀錶支援原廠導航，但平時還是習慣接Carplay顯示Google Maps，「除可得知即時路況，也方便透過手機快速點選平時儲存好的地點。」他接著說，新版Apple Maps介面有比以前好看，「但似乎不支援即時路況顯示？」文章一出也引起熱議。

有人認為新版的Apple Maps較好用，「Apple語音小姐播報的聲音好聽很多，也不會在那邊亂報地圖」、「Apple會顯示紅綠燈跟測速」、「Apple Maps 有支援3D」、「Apple的紅綠燈標示還不錯，但速限不太準」、「Apple Maps已經會報測速了」、「推Apple好用，Google只拿來搜尋店家」、「Google到現在還在幾百公尺向右轉」；不過，也有人持相反意見，「改版後Apple比較貼心，但Apple路線我覺得不太行，開錯會一直說要迴轉，死不更改新的路徑，Google會馬上給出一條比較順的路徑」、「GM即時路況比較準還有carplay介面比較直覺」、「Google Maps的好處是可以連接到電腦，用電腦找地圖方便許多」。

最後，也有人稱兩者並用是最佳解答，方法是用Google Maps找地點後，傳到Apple Maps的導航。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：導航要用Google Maps還是Apple Maps？用路人實測後大讚2優點選它！】