美國會議員促華府　國軒高科和寧德時代列實體清單

美國共和黨籍國會議員敦促拜登政府，將違反美國《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的兩家中國電池製造商國軒高科和寧德時代列入實體清單。



綜合美國之音和美國政治新聞網Politico報道，美國眾議院中國問題特別委員會新任主席穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議院國土安全委員會主席格林（Mark Green）、參議院情報委員會副主席盧比奧（Marco Rubio），以及兩名眾議員吉梅內斯（Carlos Gimenez）和拉胡德（Darin LaHood）6月5日聯名致函國土安全部負責戰略、政策和計劃的助理部長西爾弗斯（Robert Silvers），提出上述要求。

穆勒納爾在聲明中表示：「中國問題特別委員會在國軒高科和寧德時代的供應鏈中找到鐵證，顯示他們的生產過程與中國境內發生的維吾爾族種族滅絕情況息息相關，所以強迫勞動執法工作小組必須立即將國軒高科和寧德時代列入實體清單，禁止它們的商品進口美國。」

2021年12月，美國總統拜登簽署了獲得國會參眾兩院一致通過的《防止強迫維吾爾人勞動法》。這部法案包含「可反駁的推定」（rebuttable presumption）制度的核心概念，即除非得到美國當局的無強迫勞動認證，否則一律推定凡在新疆開採、生產或製造的產品均使用了強迫勞動，因而按照美國法律禁止進口。

按照此法，凡在新疆製造或被列入《防止強迫維吾爾人勞動法》實體清單的實體製造產品皆不得進入美國，除非美國海關和邊境保護局專員能夠提供明確、且令人信服的證據證明這些產品不是使用強迫勞動生產。

本文獲《聯合早報》授權轉載

